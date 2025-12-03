Amorim: “Kimsə “Mançester Yunayted” haqqında danışanda televizora baxmıram”

“Mançester Yunayted”in baş məşqçisi Ruben Amorim tənqidlərlə necə mübarizə apardığını izah etib.
İdman.Biz bildirir ki, Amorim 2024-cü ilin noyabr ayından “Mançester Yunayted”ə rəhbərlik edir.
“Təhqir? Mən bunu oxumuram; özümü belə müdafiə edirəm. İnsanlar “Mançester Yunayted” haqqında danışanda televizora baxmıram. Razı olmadığım üçün yox, sağlamlığımı qorumağın yolu olduğu üçün. Məşqçi kimi özümü belə hiss etməyim kifayətdir. Əlbəttə ki, bu şəkildə sosial media sponsorlarından pul itirirəm”, - deyə Amorim “The Athletic”ə verdiyi müsahibədə bildirib.
Ötən mövsüm portuqaliyalı mütəxəssisin rəhbərliyi altında “qırmızı şeytanlar” UEFA Avropa Liqasının finalına çıxıb və orada “Tottenhem”ə 1:0 hesabı ilə məğlub olublar. Komanda hazırda 2025/26 mövsümündə İngiltərə Premyer Liqasında 13 oyundan 21 xalla yeddinci yerdədir.