3 Dekabr 2025
AZ

DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində çıxış edəcək sənətçilər və ifa olunacaq məşhur mahnıların adları məlum olub

Futbol
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 17:53
46
DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində çıxış edəcək sənətçilər və ifa olunacaq məşhur mahnıların adları məlum olub

ABŞ-də keçiriləcək 2026-cı il dünya çempionatının püşkatma mərasiminin proqramı açıqlanıb.

İdman.Biz bu barədə “The Sun” nəşrinə istinadən məlumat yayıb.

Məlum olub ki, tədbirin əsas səhnə qonaqlarından biri britaniyalı pop ulduz Robbi Uilyamsdır.

Qeyd olunur ki, R.Uilyams amerikalı müğənni Nikol Şerzingerlə birlikdə səhnəyə çıxacaq. Tədbirin sonunda məşhur “Village People” qrupunun üzvləri Donald Trampın qeyri-rəsmi himni kimi tanınan və 1978-ci ildə ifa edilmiş YMCA mahnısını ifa edəcəklər.

Artıq FIFA da Donald Trampın DÇ-2026-nın açılış mərasimdə iştirak edəcəyini təsdiqləyib.

Tədbirin aparıcıları alman model Heidi Klum, komediya aktyoru Kevin Hart və aktyor-prodüser Denni Ramirez olacaq. Qeyd edək ki, Klum 2006-cı ildə Almaniyada keçirilən mundialın püşkatmasında da aparıcı kimi iştirak etmişdi.

Püşkatmanın digər musiqi qonaqları arasında italiyalı məşhur tenor Andrea Boçelli də yer alacaq.

Qeyd edək ki, 2026-cı il dünya çempionatı iyunun 11-dən iyulun 19-na qədər ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. 48 yığmanın mübarizə aparacağı dünya çempionatında millilər 12 qrupa bölünəcəklər.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

AFFA tərəfindən I Liqada çıxış edən klubların rəsmiləri ilə onlayn görüş keçirilib
18:50
Azərbaycan futbolu

AFFA tərəfindən I Liqada çıxış edən klubların rəsmiləri ilə onlayn görüş keçirilib

Görüşdə müvafiq struktur bölmələrinin nümayəndələri iştirak ediblər
Deku Reşfordun “Barselona”dakı gələcəyi barədə danışıb
18:35
Dünya futbolu

Deku Reşfordun “Barselona”dakı gələcəyi barədə danışıb

Reşford bu mövsüm “Barselona”nın heyətində 14 La Liqa matçında meydana çıxıb
AFFA-da istefa: Hakimlər Departamentinin rəhbəri Ömər Paşayev vəzifədən ayrılıb
17:44
Futbol

AFFA-da istefa: Hakimlər Departamentinin rəhbəri Ömər Paşayev vəzifədən ayrılıb

Ömər Paşayevin səlahiyyətlərini icra edəcək şəxsin adı məlum olub
Ayxan Abbasovdan Kurban Berdıyevə reaksiya: “Hamımız milliyə hörmət etməliyik” - VİDEO
17:37
Futbol

Ayxan Abbasovdan Kurban Berdıyevə reaksiya: “Hamımız milliyə hörmət etməliyik” - VİDEO

Daha sonra baş məşqçi jurnalistlərin suallarını cavablandırıb
Katalonlar 15 yaşlı JJ Qabrielə görə hərəkətə keçdi - “Mançester Yunayted” istedadını əldən vermək istəmir
17:25
Futbol

Katalonlar 15 yaşlı JJ Qabrielə görə hərəkətə keçdi - “Mançester Yunayted” istedadını əldən vermək istəmir

10 oyuna 10 qol vuran hücumçu ilə Amorim şəxsən görüşüb
Sumqayıtda “Məktəbli Kuboku”na start verilib
17:13
Futbol

Sumqayıtda “Məktəbli Kuboku”na start verilib

Yarışda ümumilikdə 42 məktəbin komandası qüvvəsini sınayacaq

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz