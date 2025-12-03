Deku Reşfordun “Barselona”dakı gələcəyi barədə danışıb

“Barselona”nın idman direktoru Deku “Mançester Yunayted”dən icarəyə götürülmüş hücumçu Markus Reşfordun gələcəyi ilə bağlı şərh verib.
İdman.Biz bildirir ki, Reşford bu mövsüm “Barselona”nın heyətində 14 La Liqa matçında meydana çıxıb, iki qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib. O, həmçinin Çempionlar Liqasının beş matçında da iştirak edib, dörd qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.
“Markus Reşfordla bağlı hələ heç nə qərarlaşdırılmayıb. İndi onun gələcəyi ilə bağlı qərar verməyin vaxtı deyil. Biz ondan razıyıq; Reşford çox şey gətirir. Strateji baxımdan, indi transferlər barədə danışmağın vaxtı deyil”, - Football Espana Dekunun sözlərini sitat gətirir.