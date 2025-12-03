3 Dekabr 2025
AZ

“Barselona”da Messinin mümkün qayıdışını şərh ediblər

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 20:44
44
“Barselona”da Messinin mümkün qayıdışını şərh ediblər

“Barselona”nın idman direktoru Deku argentinalı hücumçu Lionel Messinin Kataloniya klubuna mümkün qayıdışı ilə bağlı sualı cavablandırıb.

İdman.Biz bildirir ki, daha əvvəl “blauqrana” yetirməsinin MLS fasiləsi zamanı icarə əsasında komandaya qoşula biləcəyi bildirilirdi.

Jurnalist Fabritsio Romano Dekunun dediyi sözləri sitat gətirib: “Messini qısamüddətli icarəyə götürmək? Leonun müqaviləsi var. Düşünmürəm ki, bu, nə vaxtsa müzakirə olunub. Messi həmişə Messi olaraq qalacaq, onun həmişə təklif edəcəyi bir şey var, amma gəlin indi bu barədə danışmayaq”.

Lionel Messi 2021-ci ilin avqustunda “Barselona”dan ayrılıb və Fransanın PSJ klubuna keçib. Argentinalı futbolçu 2023-cü ilin yayından bəri MLS-in “İnter Mayami” klubunda oynayır.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İran nümayəndələri DÇ-2026-nın püşkatmasında iştirak edəcəklər
22:04
Dünya futbolu

İran nümayəndələri DÇ-2026-nın püşkatmasında iştirak edəcəklər

DÇ-2026-da ilk dəfə 48 komanda iştirak edəcək
“Atalanta” “Cenoa”nı darmadağın edərək İtaliya Kubokunun 1/4 finalına çıxıb
21:20
Dünya futbolu

“Atalanta” “Cenoa”nı darmadağın edərək İtaliya Kubokunun 1/4 finalına çıxıb

“Cenoa”nın turnirdəki iştirakı başa çatıb
Amorim: “Kimsə “Mançester Yunayted” haqqında danışanda televizora baxmıram”
19:19
Dünya futbolu

Amorim: “Kimsə “Mançester Yunayted” haqqında danışanda televizora baxmıram”

Ötən mövsüm portuqaliyalı mütəxəssisin rəhbərliyi altında “qırmızı şeytanlar” UEFA Avropa Liqasının finalına çıxıb
Deku Reşfordun “Barselona”dakı gələcəyi barədə danışıb
18:35
Dünya futbolu

Deku Reşfordun “Barselona”dakı gələcəyi barədə danışıb

Reşford bu mövsüm “Barselona”nın heyətində 14 La Liqa matçında meydana çıxıb
DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində çıxış edəcək sənətçilər və ifa olunacaq məşhur mahnıların adları məlum olub
17:53
Futbol

DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində çıxış edəcək sənətçilər və ifa olunacaq məşhur mahnıların adları məlum olub

Püşkatmada ABŞ Prezidenti Donald Tramp da iştirak edəcək
Katalonlar 15 yaşlı JJ Qabrielə görə hərəkətə keçdi - “Mançester Yunayted” istedadını əldən vermək istəmir
17:25
Futbol

Katalonlar 15 yaşlı JJ Qabrielə görə hərəkətə keçdi - “Mançester Yunayted” istedadını əldən vermək istəmir

10 oyuna 10 qol vuran hücumçu ilə Amorim şəxsən görüşüb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz