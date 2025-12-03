İran nümayəndələri DÇ-2026-nın püşkatmasında iştirak edəcəklər

İran Futbol Federasiyası DÇ-2026-nın püşkatmasında iştirakla bağlı mövqeyini yenidən nəzərdən keçirib.
İdman.Biz-in Tehran Times-a istinadən məlumatına görə, mərasim üçün Vaşinqtona iki nümayəndə gedəcək: milli komandanın baş məşqçisi Əmir Qalenoi və Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Ümid Camali.
İran nümayəndə heyəti əvvəllər ABŞ-ın tətbiq etdiyi viza məhdudiyyətləri səbəbindən püşkatmadan imtina etmişdi. Nümayəndə heyətinin bir neçə üzvünə viza verilməmişdi.
DÇ-2026-da ilk dəfə 48 komanda iştirak edəcək. Turnir 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. Püşkatma 5 dekabr 2025-ci il cümə günü Vaşinqtonda keçiriləcək.