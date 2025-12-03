3 Dekabr 2025
3 Dekabr 2025 23:18
FİFA klublara Afrika Millətlər Kubokuna çağırılan oyunçuları 15 dekabradək buraxmağı tapşırıb

Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyası (FIFA) rəsmi olaraq bütün klubların Afrika Millətlər Kubokuna çağırılan oyunçularını 15 dekabr tarixinə qədər buraxmalı olduqlarını açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, turnir 21 dekabrda Mərakeşdə başlayacaq. Ev sahibi ölkə açılış matçında Komor adalarını qəbul edəcək.

Jurnalist Fabritsio Romanonun sözlərinə görə, federasiya klublar və milli komandalar arasında mübahisələrin qarşısını almaq məqsədilə ciddi bir müddət müəyyən edib. Yeni direktivə əsasən, yarışlara çağırılan oyunçular turnir başlamazdan altı gün əvvəl milli komandalarına qoşulmalıdırlar.

Bu, o deməkdir ki, bəzi klublar oyunçuları ilə planlaşdırdıqlarından daha tez yollarını ayırmalı olacaqlar. Mənbənin məlumatına görə, FİFA hər hansı bir mübahisə halında vasitəçi kimi çıxış edəcək. Turnir 18 yanvara qədər davam edəcək.

