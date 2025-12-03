“Əl-Əhli” Merih Demiralla müqaviləni uzadıb

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Əhli” klubu müdafiəçi Merih Demiralın müqaviləsini uzadıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, türkiyəli oyunçunun Səudiyyə Ərəbistanı klubu ilə yeni müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir.
Demiral “Karamürselspor” və “Fənərbağça” gənclər akademiyasının yetirməsidir. O, əvvəllər “Sassuolo”, “Yuventus”, “Atalanta” və digər klublarda oynayıb. Müdafiəçi 2023-cü ilin avqust ayından “Əl-Əhli”də çıxış edir. O, klubda 81 oyun keçirib, üç qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Müdafiəçi klubla birlikdə Səudiyyə Ərəbistanı Superkubokunu və AFC Çempionlar Liqasını qazanıb.