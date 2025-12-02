2 Dekabr 2025
“Napoli” prezidenti: “Futbol qurumları köhnəliblər və yalnız hakimiyyətlərini qorumağa çalışırlar”

2 Dekabr 2025 07:16
“Napoli” prezidenti Aurelio De Laurentis qlobal futbolda genişmiqyaslı islahatların zəruriliyi ilə bağlı sərt bir açıqlama verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, mövcud idarəetmə sisteminin köhnəldiyini və müasir idmanın reallıqlarını əks etdirmədiyini iddia edib.

De Laurentis bildirib ki, “futbol qurumları köhnəlib, inanılmaz dərəcədə köhnəlib və onlar yalnız hakimiyyəti qorumaqda maraqlıdırlar, bizə isə əmtəə kimi yanaşırlar”.

O, futbolun bir neçə ölkəyə deyil, bütün dünyaya məxsus olduğunu vurğuladı, yəni onun təşkilinə yanaşma tamamilə fərqli olmalıdır.

“Biz maliyyələşdirmə problemlərini başa düşməliyik”, - “Napoli” prezidenti əlavə etdi.

De Laurentis əmindir ki, sahənin yenidən qurulması lazımdır.

“Sıfırdan başlamalı, köhnə hər şeydən qurtulmalıyıq. Bu sonsuz qaydalar və qaydalar var. Biz sənaye lideri olduğumuzu iddia edirik, amma hər şeyə iki böyük şəxsin nəzarət etdiyi geniş bürokratik sistemin bir hissəsi kimi davranırıq. Bu, kədərli, anakronik və qeyri-realdır”, - o vurğulayıb.

