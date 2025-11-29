La Liqa: “Barselona” “Alaves”i məğlub edib - VİDEO

İspaniya La Liqasında XIV turun növbəti oyunu keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Barselona” doğma meydanda “Alaves”lə qarşılaşıb. Görüş ev sahiblərinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qonaq komandanın yarımmüdafiəçisi Pablo İbanez ilk dəqiqədə hesabı açıb. Səkkizinci dəqiqədə “Barselona”nın cinah oyunçusu Lamin Yamal bərabərlik qolunu vurub. 26-cı dəqiqədə “Barselona”nın yarımmüdafiəçisi Dani Olmo komandasını irəli çıxarıb. Olmo 90+3-cü dəqiqədə ikinci qolunu vurub.
Kataloniya təmsilçisi 34 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.
Turun digər oyununda “Malyorka” ilə “Osasuna” qalibi müəyyənləşdirə bilməyiblər - 2:2.