UEFA Çempionlar Liqasında həftənin komandası açıqlanıb

Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyi (UEFA) özünün X sosial media səhifəsində bu həftənin ən yaxşı oyunçularından ibarət Çempionlar Liqasının heyətini açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, komandanın qapısında “Bayer”dən Mark Flekken yer alıb.
Komandanın heyəti belədir:
Müdafiəçilər: Anan Xalaili (“Yunion”), Xose Mariya Ximenez (“Atletiko Madrid”), Yerdi Shauten (PSV), Mark Kukurelya (“Çelsi”).
Yarımmüdafiəçilər: Şarl De Ketelare (“Atalanta”), Vitinya (PSJ), Deklan Rays (“Arsenal”), Robert (“Kopenhagen”).
Hücumçular: Kilian Mbappe (“Real Madrid”), Pyer-Emerik Obameyanq (“Marsel”).
Çempionlar Liqasının hazırkı qalibi PSJ-dir.