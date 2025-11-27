27 Noyabr 2025
AZ

UEFA Çempionlar Liqasında həftənin komandası açıqlanıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 Noyabr 2025 21:35
22
UEFA Çempionlar Liqasında həftənin komandası açıqlanıb

Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyi (UEFA) özünün X sosial media səhifəsində bu həftənin ən yaxşı oyunçularından ibarət Çempionlar Liqasının heyətini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, komandanın qapısında “Bayer”dən Mark Flekken yer alıb.

Komandanın heyəti belədir:

Müdafiəçilər: Anan Xalaili (“Yunion”), Xose Mariya Ximenez (“Atletiko Madrid”), Yerdi Shauten (PSV), Mark Kukurelya (“Çelsi”).

Yarımmüdafiəçilər: Şarl De Ketelare (“Atalanta”), Vitinya (PSJ), Deklan Rays (“Arsenal”), Robert (“Kopenhagen”).

Hücumçular: Kilian Mbappe (“Real Madrid”), Pyer-Emerik Obameyanq (“Marsel”).

Çempionlar Liqasının hazırkı qalibi PSJ-dir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kriştianu Ronaldu “WOWfc Fighting Promotion” şirkətinin ortaq sahibi oldu - FOTO
20:38
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu “WOWfc Fighting Promotion” şirkətinin ortaq sahibi oldu - FOTO

Portuqaliyalı hücumçunun digər ortağı gürcü əsilli UFC çempionu İliya Topuriyadır
Kilian Mbappe Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusudur
20:23
Dünya futbolu

Kilian Mbappe Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusudur

Mükafata həmçinin Seru Girassi, Pyer-Emerik Obameyanq və Vitinya (PSJ) namizəd idilər
Yamal hər səfərdə hədəfə çevrilir
19:39
Futbol

Yamal hər səfərdə hədəfə çevrilir

“Barselona” rəhbərliyi gənc ulduza qarşı düşmənçiliyin artmasından ciddi şəkildə narahatdır
Cerrard: “Liverpul” çox qol buraxır, komanda çox həssasdır”
19:24
Dünya futbolu

Cerrard: “Liverpul” çox qol buraxır, komanda çox həssasdır”

Keçmiş yarımmüdafiəçinin fikrincə, top digər komandaya keçən kimi “Liverpul” özünü itirir
Fermin Lopez iki həftəlik sıradan çıxdı
18:55
Futbol

Fermin Lopez iki həftəlik sıradan çıxdı

“Barsa”nın yarımmüdafiəçisinin sağ ayağındakı zədə komandanın heyət planlarını dəyişib
Neymar özünü komandası üçün fəda edir
18:26
Futbol

Neymar özünü komandası üçün fəda edir

“Santos”un Braziliya çempionatında qalma ümidləri ulduzun riskindən asılıdır

Ən çox oxunanlar

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb