“Mançester Yunayted” bu qış üç oyunçusunu buraxmağa hazırdır

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 Noyabr 2025 22:50
57
“Mançester Yunayted” yanvar transfer pəncərəsi açıldıqdan sonra üç oyunçusunu icarəyə göndərməyi düşünür.

İdman.Biz Daily Mail-ə istinadla xəbər verir ki, “qırmızı şeytanlar” daha çox oyun vaxtı qazanmaq üçün cinah müdafiəçi Dieqo Leon, dayaq yarımmüdafiəçisi Seku Kone və mərkəz müdafiəçisi Aydan Heveni buraxa bilər.

Həmçinin qeyd olunur ki, yarımmüdafiəçi Kobbi Maynu və hücumçu Coşua Zirkzee də klubdan ayrıla bilərlər. Lakin bu, daha az ehtimal olunur, çünki “Mançester Yunayted”in baş məşqçisi Ruben Amorim Brayan Mbemo, Amad Diallo və Nussayr Mazraui Afrika Millətlər Kubokuna getdikdə heyətini güclü saxlamaq istəyir.

