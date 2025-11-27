Cerrard: “Liverpul” çox qol buraxır, komanda çox həssasdır”

“Liverpul”un keçmiş yarımmüdafiəçisi Stiven Cerrard Çempionlar Liqasının 5-ci turunda sabiq komandası PSV-yə 4:1 hesabı ilə məğlub olduğu oyunu şərh edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis fərdi oyunçuların oyunu və klubdakı ümumi vəziyyət barədə danışıb.
“Mənim fikrimcə, Kerkez matçın çox hissəsində mövqesiz idi. Hücumçuya münasibətdə bu mövqedə olmaq cinayətdir. O, özünü şanssız qoyur.
Komanda həqiqətən çətin bir dövr keçirir. İndi “Liverpul”a kim məşqçilik etsə, Salahdan istifadə edərdi. Sabitlik əldə etmək üçün “Liverpul”un meydandakı hər bir oyunçusu güclü olmalıdır. Onlar çox qol buraxırlar, keçid mərhələsində çox həssasdırlar. Top digər komandaya keçən kimi çox həssas və qeyri-sabit görünürlər.
“Enfild” özü danışır: 10 dəqiqə qalmış tribunalar boş idi və üçüncü qol vurulan kimi oyun bitdi”, - Daily Mail qəzeti Cerrardın sözlərini sitat gətirib.