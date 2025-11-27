27 Noyabr 2025
AZ

Cerrard: “Liverpul” çox qol buraxır, komanda çox həssasdır”

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 Noyabr 2025 19:24
29
Cerrard: “Liverpul” çox qol buraxır, komanda çox həssasdır”

“Liverpul”un keçmiş yarımmüdafiəçisi Stiven Cerrard Çempionlar Liqasının 5-ci turunda sabiq komandası PSV-yə 4:1 hesabı ilə məğlub olduğu oyunu şərh edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis fərdi oyunçuların oyunu və klubdakı ümumi vəziyyət barədə danışıb.
“Mənim fikrimcə, Kerkez matçın çox hissəsində mövqesiz idi. Hücumçuya münasibətdə bu mövqedə olmaq cinayətdir. O, özünü şanssız qoyur.

Komanda həqiqətən çətin bir dövr keçirir. İndi “Liverpul”a kim məşqçilik etsə, Salahdan istifadə edərdi. Sabitlik əldə etmək üçün “Liverpul”un meydandakı hər bir oyunçusu güclü olmalıdır. Onlar çox qol buraxırlar, keçid mərhələsində çox həssasdırlar. Top digər komandaya keçən kimi çox həssas və qeyri-sabit görünürlər.

“Enfild” özü danışır: 10 dəqiqə qalmış tribunalar boş idi və üçüncü qol vurulan kimi oyun bitdi”, - Daily Mail qəzeti Cerrardın sözlərini sitat gətirib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA Çempionlar Liqasında həftənin komandası açıqlanıb
21:35
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqasında həftənin komandası açıqlanıb

Çempionlar Liqasının hazırkı qalibi PSJ-dir
Kriştianu Ronaldu “WOWfc Fighting Promotion” şirkətinin ortaq sahibi oldu - FOTO
20:38
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu “WOWfc Fighting Promotion” şirkətinin ortaq sahibi oldu - FOTO

Portuqaliyalı hücumçunun digər ortağı gürcü əsilli UFC çempionu İliya Topuriyadır
Kilian Mbappe Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusudur
20:23
Dünya futbolu

Kilian Mbappe Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusudur

Mükafata həmçinin Seru Girassi, Pyer-Emerik Obameyanq və Vitinya (PSJ) namizəd idilər
Yamal hər səfərdə hədəfə çevrilir
19:39
Futbol

Yamal hər səfərdə hədəfə çevrilir

“Barselona” rəhbərliyi gənc ulduza qarşı düşmənçiliyin artmasından ciddi şəkildə narahatdır
Fermin Lopez iki həftəlik sıradan çıxdı
18:55
Futbol

Fermin Lopez iki həftəlik sıradan çıxdı

“Barsa”nın yarımmüdafiəçisinin sağ ayağındakı zədə komandanın heyət planlarını dəyişib
Neymar özünü komandası üçün fəda edir
18:26
Futbol

Neymar özünü komandası üçün fəda edir

“Santos”un Braziliya çempionatında qalma ümidləri ulduzun riskindən asılıdır

Ən çox oxunanlar

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb