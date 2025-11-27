27 Noyabr 2025
AZ

Alonso Vinisius haqqında: "Çox yaxşı münasibətlərimiz var, o, əsas oyunçudur"

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 Noyabr 2025 00:48
51
Alonso Vinisius haqqında: "Çox yaxşı münasibətlərimiz var, o, əsas oyunçudur"

“Real Madrid”in baş məşqçisi Xabi Alonso cinah oyunçusu Vinisius Juniorla necə işlədikləri barədə fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Alonso Juniorla qurduqları qarşılıqlı anlaşma və etimad münasibətlərini vurğulayıb.

“Vinisiusla münasibətlərim çox yaxşıdır. Vini əsas oyunçu hesab olunur və aramızda qarşılıqlı etimad var. Oyunlardan əvvəl danışırıq: o, mənim nə düşündüyümü bilir, mən də onun nə düşündüyünü bilirəm. Bu, birlikdə qərar qəbul etməyin ən yaxşı yoludur”, - deyə Alonso TNT Sports Brasil-in efirində bildirib.

Braziliyalı futbolçu Madrid klubunun hücum xəttində əsas fiqur olaraq qalır və məşqçinin etimadı onun “Real”ın hazırkı layihəsindəki əhəmiyyətini vurğulayır.

Bundan əvvəl Juniorla “Real Madrid” arasında müqavilənin uzadılması barədə danışıqların dalana dirəndiyi bildirilirdi. Qeyd olunurdu ki, buna səbəb oyunçunun baş məşqçi Xabi Alonso ilə münaqişəsidir.

Vinisius və Alonso arasındakı münaqişənin La Liqanın 10-cu turunda “Barselona”ya 2:1 hesablı məğlubiyyətin ikinci hissəsində oyunçunun əvəzlənməsinə görə yarandığı iddia edilirdi. Braziliyalı onda məşqçinin qərarına sərt şəkildə qəzəbini bildirmişdi.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA Avropa Liqası: V turun oyunları keçiriləcək
09:20
Futbol

UEFA Avropa Liqası: V turun oyunları keçiriləcək

V tura 18 qarşılaşma ilə yekun vurulacaq
“İnter Mayami” Suareslə danışıqları dayandırıb
09:08
Dünya futbolu

“İnter Mayami” Suareslə danışıqları dayandırıb

38 yaşlı hücumçu maaşının azaldılmasına belə razıdır, təki müqaviləsini uzatsınlar

"Real" sabiq futbolçusunu geri qaytarır
07:11
Dünya futbolu

"Real" sabiq futbolçusunu geri qaytarır

“Komo”da çıxış edən 21 yaşlı futbolçuya elçi düşən çoxdur
“Arsenal” Çempionlar Liqası əsas mərhələsinin lideridir
02:36
Dünya futbolu

“Arsenal” Çempionlar Liqası əsas mərhələsinin lideridir

Ağdamın “Qarabağ” klubu 7 xalla 19-cu pillədədir

Çempionlar Liqası: Oyun günü məhsuldar matçlarla yadda qalıb - YENİLƏNİB + VİDEO
02:12
Futbol

Çempionlar Liqası: Oyun günü məhsuldar matçlarla yadda qalıb - YENİLƏNİB + VİDEO

V turun son oyun günündə doqquz qarşılaşma baş tutub
“Kayrat” Çempionlar Liqasında 35-ci yerdədir
01:25
Dünya futbolu

“Kayrat” Çempionlar Liqasında 35-ci yerdədir

Bu, klubun turnirin əsas mərhələsində ilk iştirakıdır

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb