Alonso Vinisius haqqında: "Çox yaxşı münasibətlərimiz var, o, əsas oyunçudur"

“Real Madrid”in baş məşqçisi Xabi Alonso cinah oyunçusu Vinisius Juniorla necə işlədikləri barədə fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Alonso Juniorla qurduqları qarşılıqlı anlaşma və etimad münasibətlərini vurğulayıb.
“Vinisiusla münasibətlərim çox yaxşıdır. Vini əsas oyunçu hesab olunur və aramızda qarşılıqlı etimad var. Oyunlardan əvvəl danışırıq: o, mənim nə düşündüyümü bilir, mən də onun nə düşündüyünü bilirəm. Bu, birlikdə qərar qəbul etməyin ən yaxşı yoludur”, - deyə Alonso TNT Sports Brasil-in efirində bildirib.
Braziliyalı futbolçu Madrid klubunun hücum xəttində əsas fiqur olaraq qalır və məşqçinin etimadı onun “Real”ın hazırkı layihəsindəki əhəmiyyətini vurğulayır.
Bundan əvvəl Juniorla “Real Madrid” arasında müqavilənin uzadılması barədə danışıqların dalana dirəndiyi bildirilirdi. Qeyd olunurdu ki, buna səbəb oyunçunun baş məşqçi Xabi Alonso ilə münaqişəsidir.
Vinisius və Alonso arasındakı münaqişənin La Liqanın 10-cu turunda “Barselona”ya 2:1 hesablı məğlubiyyətin ikinci hissəsində oyunçunun əvəzlənməsinə görə yarandığı iddia edilirdi. Braziliyalı onda məşqçinin qərarına sərt şəkildə qəzəbini bildirmişdi.