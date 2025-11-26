Ueyn Runi: “Arsenal”ın uzun müddətdir Çempionlar Liqasını qazanmaq üçün belə bir şansı yox idi”

“Mançester Yunayted”in keçmiş hücumçusu Ueyn Runi “Arsenal”ın Çempionlar Liqasının hazırkı mövsümündəki şansları ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, London klubu son illərdə Avropanın ən yaxşı kuboku uğrunda mübarizə aparmaq üçün ən yaxşı anlarını yaşayır.
“Arsenal”ın uzun müddətdir Çempionlar Liqasını qazanmaq üçün bu cür şansı olmayıb. Klub heyətini qurmaqda əla iş görüb və Premyer Liqada çox yaxşı oynayır. Düşünürəm ki, onların həqiqətən də uzun müddətdir qazanmaq üçün bu cür şansı olmayıb. Onların start heyətində yaxşı oyunçular var və zədələr halında ehtiyat oyunçular skamyasında keyfiyyətli oyunçular var. Klub heyətini qurmaqda əla iş görüb və Premyer Liqada çox yaxşı oynayır. Əgər onlar bu formanı Çempionlar Liqasına daşıya bilsələr, çox yaxşı şansları olacaq”, - deyə ESPN Runidən sitat gətirir.
“Arsenal”ın 12 xalı var və Çempionlar Liqasının turnir cədvəlində “Bavariya” və “İnter”lə birinci yeri bölüşür. Bu gün londonlular əsas mərhələnin beşinci turunun əsas oyununda “Bavariya” ilə qarşılaşacaqlar.