Ronaldosuz “Əl-Nəsr” “İstiklol”u məğlub edib - VİDEO

Asiya Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin 5-ci turunda “Əl-Nəsr” səfərdə Tacikistanın “İstiklol” komandasını 4:0 hesabı ilə məğlub edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, qonaq komandanın qollarına penaltidən qola imza atan Joao Feliks, Məhəmməd Simakan, Sadio Mane və əlavə vaxtda oyunu həll edən Ayman Yahya daxil olub.
“Əl-Nəsr”in 40 yaşlı kapitanı Kriştiano Ronaldo Tacikistana səfər etməyib və məşqçilər heyətinin qərarı ilə oyunu buraxıb.
Bu qələbə ilə Səudiyyə Ərəbistanı komandası artıq 15 xalla D qrupuna liderlik edir. “İstiklol” altı xalla üçüncü yerdədir.