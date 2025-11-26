27 Noyabr 2025
AZ

FİFA prezidenti Canni İnfantino Livan vətəndaşlığını qəbul edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
26 Noyabr 2025 20:38
67
FİFA prezidenti Canni İnfantino Livan vətəndaşlığını qəbul edib

Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının (FİFA) prezidenti Canni İnfantino Livan vətəndaşlığını qəbul edib.

İdman.Biz rəsmi mənbəllərə istinadla xəbər verir ki, bu qərarı Livan prezidenti Cozef Xəlil Aun verib. İnfantino ona vətəndaşlıq verildiyini öz sosial şəbəkə hesablarında açıqlayıb.

“Livan vətəndaşlığını almaq mənim üçün böyük şərəf idi! Bu, mənə ölkə prezidenti Cozef Xəlil Aun tərəfindən verildi. Bu gün Beyrutda onunla görüşərək futbolun inkişafı, futboldan sülhün möhkəmləmdirilməsi və bütün planet üzrə gənclərin imkanlarının genişləndirilməsi üçün bir vasitə kimi istifadəyə davam etmək məqsədilə necə əməkdaşlıq edə biləcəyimizi müzakirəyə çıxardıq. Konstruktiv söhbətimiz oldu”, - FIFA rəhbəri sosial media hesabında yazıb.

Livan Futbol Federasiyasının (LFA) rəsmi saytına görə, bu addım simvolikdir.

“Bu, Livanın FIFA prezidentinin oyunun inkişafında oynadığı rolu qəbul etməsini və Livan futboluna davamlı dəstəyini təsdiqləyir. Beyrutda keçirilən görüş zamanı cənab İnfantino Livan liderinə ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək 2026-cı il Dünya Kubokunun rəsmi oyun topunu təqdim etdi. Topun üzərində Livan prezidentinin adı həkk olunmuşdu. FIFA nümayəndəsi həmçinin Cozef Xəlil Auna federasiya adından xatirə hədiyyələri təqdim etdi”, – LFA-dan bildirilib.

55 yaşlı Canni İnfantino 2019-cu ildən FIFA prezidentidir. Dünya futbolunun rəhbəri təyin olunmazdan əvvəl o, 2009-cu ilin oktyabr ayından Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqının (UEFA) baş katibi vəzifəsində çalışıb. FIFA lideri artıq İtaliya və İsveçrə vətəndaşlığına malikdir. O, Livan əsilli Lina Əl-Əşqarla evlidir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA Avropa Liqası: V turun oyunları keçiriləcək
09:20
Futbol

UEFA Avropa Liqası: V turun oyunları keçiriləcək

V tura 18 qarşılaşma ilə yekun vurulacaq
“İnter Mayami” Suareslə danışıqları dayandırıb
09:08
Dünya futbolu

“İnter Mayami” Suareslə danışıqları dayandırıb

38 yaşlı hücumçu maaşının azaldılmasına belə razıdır, təki müqaviləsini uzatsınlar

"Real" sabiq futbolçusunu geri qaytarır
07:11
Dünya futbolu

"Real" sabiq futbolçusunu geri qaytarır

“Komo”da çıxış edən 21 yaşlı futbolçuya elçi düşən çoxdur
“Arsenal” Çempionlar Liqası əsas mərhələsinin lideridir
02:36
Dünya futbolu

“Arsenal” Çempionlar Liqası əsas mərhələsinin lideridir

Ağdamın “Qarabağ” klubu 7 xalla 19-cu pillədədir

Çempionlar Liqası: Oyun günü məhsuldar matçlarla yadda qalıb - YENİLƏNİB + VİDEO
02:12
Futbol

Çempionlar Liqası: Oyun günü məhsuldar matçlarla yadda qalıb - YENİLƏNİB + VİDEO

V turun son oyun günündə doqquz qarşılaşma baş tutub
“Kayrat” Çempionlar Liqasında 35-ci yerdədir
01:25
Dünya futbolu

“Kayrat” Çempionlar Liqasında 35-ci yerdədir

Bu, klubun turnirin əsas mərhələsində ilk iştirakıdır
Alonso Vinisius haqqında: "Çox yaxşı münasibətlərimiz var, o, əsas oyunçudur"
00:48
Dünya futbolu

Alonso Vinisius haqqında: "Çox yaxşı münasibətlərimiz var, o, əsas oyunçudur"

Baş məşqçi futbolçu ilə aralarında soyuq münasibətlərin yaranmasını təkzib edib

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb