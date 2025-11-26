Kriştianu Ronaldu komanda yoldaşlarına xüsusi saatlar hədiyyə etdi - FOTO

Portuqaliya millisində kapitanı Kriştianu Ronaldu UEFA Millətlər Liqasındakı qələbə münasibətilə komanda yoldaşlarını xüsusi hədiyyələrlə sevindirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Ronaldu saatları yaxın dostu, məşhur zərgər Ceykob Araboya şəxsi sifarişlə hazırlatdırıb.
Saatlar DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Ermənistanla keçirilən qarşılaşmadan əvvəl təqdim olunub. Saatlardan biri isə avtoqəza nəticəsində həlak olan Dioqo Jotanın ailəsinə təqdim edilib.
Saatların qiyməti 160 min dollardır (272 min AZN).
Xatırladaq ki, Portuqaliya millisi 2025-ci ilin iyununda UEFA Millətlər Liqasını iki dəfə qazanmağı bacaran ilk komanda olub.