“Barsa”nın aşpazından Levandovskini təəccübləndirən açıqlama

İspaniyanın “Barselona” futbol komandasının hücumçusu Robert Levandovski komandaya 2022-ci ildə “Bavariya”dan keçid etdikdən sonra Floridadakı məşq toplanışında ilk yemək zamanı gözlənilməz vəziyyətlə üzləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, polşalı futbolçu naharda menyuda nə ət, nə də balıq yeməklərinin olmadığını görərək şoka düşüb.
Levandovski səbəbi öyrənmək üçün klubun aşpazına müraciət edib və cavab belə olub: “Klub pula qənaət edir”.
Hücumçu aşpazın cavabına aqressiv reaksiya verməyib, sadəcə çox təəccüblənib.
Futbolçunun yemək mövzusunda seçici olduğu, tərkibində keyfiyyətsiz məhsul olan xörəkləri dərhal hiss etdiyi bildirilir.
Qeyd olunur ki, həmin vaxtdan sonra “Barselona” yenidən menyuya ət və balıq yeməklərini əlavə edib.