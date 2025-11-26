26 Noyabr 2025
AZ

AFFA yeniyetmə məhkumlar üçün maarifləndirici seminar təşkil edib - FOTO

Futbol
Xəbərlər
26 Noyabr 2025 16:50
21
AFFA yeniyetmə məhkumlar üçün maarifləndirici seminar təşkil edib - FOTO

Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) tərəfindən Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin Yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün penitensiar müəssisəsində Uşaq Hüquqları Aylığı çərçivəsində tədbir keçirilib.

İdman.Biz AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, “Futbolda Uşaq Hüquqlarının Qorunması” layihəsi çərçivəsində təşkil olunan seminarın əsas məqsədi yeniyetmə məhkumların hüquqi məlumatlılığını artırmaq, onlarda təhlükəsiz davranış modellərini gücləndirmək, eləcə də futbol vasitəsilə onların sosial inteqrasiya, reabilitasiya və müsbət emosional inkişafına dəstək göstərməkdir.

Tədbirdə mütəxəssislər tərəfindən yeniyetmə məhkumlara mühazirələr oxunub, uşaq hüquqları, psixoloji və fiziki zorakılıq, ayrı-seçkiliyin qarşısının alınması, davranış kodeksinin məqsədi və prinsipləri, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təhlükəsiz və fiziki mühitlə bağlı tövsiyələri, futbol mühitində hüquqların qorunması, təhlükəsiz futbol mühitinin yaradılması, futbolda etik qaydalar barədə məlumatlar verilib, interaktiv müzakirələr aparılıb, onları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qalatasaray”ın sabiq baş məşqçisi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında nəyə qadir olduğunu sübut edib”
17:20
Futbol

“Qalatasaray”ın sabiq baş məşqçisi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında nəyə qadir olduğunu sübut edib”

Hamza Hamzaoğlu sözlərinə görə, Azərbaycan təmsilçisi məğlub olmasına baxmayaraq layiqi mübarizə aparıb
Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: “Napoli” “Qarabağ”ı yaxşı təhlil etmişdi”
16:56
Futbol

Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: “Napoli” “Qarabağ”ı yaxşı təhlil etmişdi”

Mütəxəssis komandalar arasında səviyyə fərqinin göründüyünü bildirib
“Xankəndi”nin hücumçusu: “Sözün düzü bombardirliyə fikir vermirəm”
15:48
Futbol

“Xankəndi”nin hücumçusu: “Sözün düzü bombardirliyə fikir vermirəm”

Təcrübəli hücumcu komandasının İkinci Liqanın 10-cu turunda “Kür-Araz” üzərində böyükhesablı qələbəsini (7:2) şərh edib
“Heç bir xarici mütəxəssis “Neftçi”də uğur qazanmayıb” - Oqtay Abdullayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
15:33
Futbol

“Heç bir xarici mütəxəssis “Neftçi”də uğur qazanmayıb” - Oqtay Abdullayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan Futbolu Veteranları İttifaqının rəhbəri Sənan Qurbanovun müvəqqəti olaraq “Neftçi”yə baş məşqçi təyin edilməsini dəstəkləyib
“Mən oturduğum yerdə heç zaman söyüş olmur” - 62 ildir futbol azarkeşidir - FOTO/VİDEO
14:57
Futbol

“Mən oturduğum yerdə heç zaman söyüş olmur” - 62 ildir futbol azarkeşidir - FOTO/VİDEO

Azarkeş bir dəfə müsahibədə “Qarabağ”dan danışıb və əksəriyyət altından söyüş yazıb
“Yuventus” komandası Norveçdə ilişib qalıb - geri dönüş təxirə düşə bilər
14:45
Futbol

“Yuventus” komandası Norveçdə ilişib qalıb - geri dönüş təxirə düşə bilər

Uçuş-enmə zolağının buz bağlaması səbəbindən futbolçular və azarkeşlərin Turinə qayıdışı təhlükə altındadır

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb