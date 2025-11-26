“Qarabağ”a qol vuran oyunçu “Barselona”ya keçə bilər

“Çelsi”nin hücumçusunun agenti Andre Kuri Estevaonun “Barselona”ya keçməsi ehtimalına işarə edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, müzakirə 18 yaşlı braziliyalı futbolçunun Çempionlar Liqası matçındakı möhtəşəm oyunundan sonra başlayıb. London klubu Hans-Diter Flikin komandasını 3-0 hesabı ilə məğlub edib və Estevao axşamın ən yaddaqalan anlarından biri olub.
Gənc istedad möhtəşəm bir qol vuraraq, Kilian Mbappedən sonra Çempionlar Liqasının ilk üç matçında qol vuran ikinci ən gənc oyunçu olub.
“Bu, mükəmməl bir gecə idi. Hər şey çox tez baş verdi. Mən boşluq gördüm, müdafiəçiləri keçdim və qol vurdum. Bu, karyeramın ən xüsusi anı idi”, - Estevao etiraf edib.
Andre Kuri bildirib ki, “Barselona” uzun müddətdir oyunçu ilə müqavilə imzalamağa çalışır:
“Biz klubla 2021, 2022, 2023 və 2024-cü illərdə danışdıq. Mən şəxsən onu ofisə gətirdim. İdman heyətindəki insanlar onun müqavilə imzalamalı olduğuna əmin idilər. Lakin klubun maliyyə vəziyyəti əməliyyata imkan vermirdi. Bu, kədərlidir, amma futbol belə işləyir”.
Qeyd etmək lazımdır ki, Estevao Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin dördüncü turunda Ağdamın “Qarabağ” komandasına qarşı ilk qolu vurub. Matç 2-2 hesabı ilə başa çatıb.