27 Noyabr 2025
AZ

“Arsenal” Çempionlar Liqası əsas mərhələsinin lideridir

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 Noyabr 2025 02:36
62
“Arsenal” Çempionlar Liqası əsas mərhələsinin lideridir

UEFA Çempionlar Liqası əsas mərhələsinin V turu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, “Arsenal” Bavariya”nı 3:1 hesabı ilə məğlub edərək turnir cədvəlində birinci yerə yüksəlib.

PSJ və “Bavariya” (hərəyə 12 xal) da ilk üçlükdədirlər.

Ağdamın “Qarabağ” klubu 7 xalla 19-cu pillədədir.

Ümumi mərhələnin səkkiz oyununa əsasən 36 klubun cədvəli formalaşdırılır. Bu, 1/8 finala birbaşa vəsiqə qazanan ilk 8 komandanı müəyyən edir, doqquzuncudan 24-cü yerə qədər olan klublar isə 1/8 finala çıxmaq hüququ uğrunda pley-off oyunları keçirirlər.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA Avropa Liqası: V turun oyunları keçiriləcək
09:20
Futbol

UEFA Avropa Liqası: V turun oyunları keçiriləcək

V tura 18 qarşılaşma ilə yekun vurulacaq
“İnter Mayami” Suareslə danışıqları dayandırıb
09:08
Dünya futbolu

“İnter Mayami” Suareslə danışıqları dayandırıb

38 yaşlı hücumçu maaşının azaldılmasına belə razıdır, təki müqaviləsini uzatsınlar

"Real" sabiq futbolçusunu geri qaytarır
07:11
Dünya futbolu

"Real" sabiq futbolçusunu geri qaytarır

“Komo”da çıxış edən 21 yaşlı futbolçuya elçi düşən çoxdur
Çempionlar Liqası: Oyun günü məhsuldar matçlarla yadda qalıb - YENİLƏNİB + VİDEO
02:12
Futbol

Çempionlar Liqası: Oyun günü məhsuldar matçlarla yadda qalıb - YENİLƏNİB + VİDEO

V turun son oyun günündə doqquz qarşılaşma baş tutub
“Kayrat” Çempionlar Liqasında 35-ci yerdədir
01:25
Dünya futbolu

“Kayrat” Çempionlar Liqasında 35-ci yerdədir

Bu, klubun turnirin əsas mərhələsində ilk iştirakıdır
Alonso Vinisius haqqında: "Çox yaxşı münasibətlərimiz var, o, əsas oyunçudur"
00:48
Dünya futbolu

Alonso Vinisius haqqında: "Çox yaxşı münasibətlərimiz var, o, əsas oyunçudur"

Baş məşqçi futbolçu ilə aralarında soyuq münasibətlərin yaranmasını təkzib edib

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb