Rafinya: “Çempionlar Liqasını qazanmaq “Barselona”nın əsas məqsədi olmalıdır”

Rafinya “Barselona” ilə Çempionlar Liqasını qazanmaq istədiyini bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, “blauqrana” dörd oyundan sonra yeddi xalla turnir cədvəlində 11-ci yerdədir.
“Mən həmişə demişəm ki, əsas məqsəd Çempionlar Liqasını qazanmaq olmalıdır; mən bunu buraya gəldiyimdən bəri deyirəm.
Görürəm ki, komanda ötən mövsümlə müqayisədə yetkinləşib; müəyyən vəziyyətlərə fərqli yanaşırıq.
Bu, çətin bir yarışdır, amma qalib gəlmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Çempionlar Liqasını ilk səkkizliyə düşmədən qazanmaq mümkündür; PSJ bunu bacardı”, - deyə cinah oyunçusu “Çelsi” ilə oyundan əvvəl bildirib.