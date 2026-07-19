İnyesta Messi haqqında: “Onu neytrallaşdırmaq mümkün deyil”

İspaniya millisinin və “Barselona”nın keçmiş futbolçusu Andres İnyesta Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messi haqqında danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, iyulun 19-da DÇ-2026-nın finalında İspaniya və Argentina qarşılaşacaqlar.
“Onu tamamilə neytrallaşdırmaq mümkün deyil. Daha çox İspaniyanın oyununda Argentinaya nə qədər problem yarada bilməsi, qol şansları yaratması və qol vurması məsələsidir.
Sadəcə bunu necə təsvir edəcəyimi bilmirəm. Messinin qətiyyəti, inamı və hər oyunda etdiyi hər şey sadəcə tərifə layiq bir şeydir.
İspaniya finala tam inamla yanaşır. Hər kəs nə etməli olduğunu dəqiq bilir. Kimin oynamasından asılı olmayaraq, hər kəs öz rolunu bilir və inanılmaz inam nümayiş etdirir.
Kimin qol vurması mənim üçün fərq etmir. Əsas olan çempion kimi ayrılmağımızdır. Kimin qol vurması ikinci dərəcəlidir”, - deyə Goal İnyestanın sözlərini sitat gətirir.
2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Argentina hazırkı dünya çempionudur.