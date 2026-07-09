Fransa - Mərakeş: DÇ-2026-nın revanş ab-havalı ilk 1/4 finalı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol üzrə dünya çempionatı-2026 həlledici mərhələyə qədəm qoyub. Bu gün turnirin ilk 1/4 final qarşılaşmasında Fransa millisi Mərakeşlə üz-üzə gələcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun Foksborodakı Boston Stadionunda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da başlayacaq. Bu cütün qalibi yarımfinalda İspaniya - Belçika duelinin qalibi ilə qarşılaşacaq.
Hər iki komanda üçün bu matç xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Fransa üçüncü dünya çempionluğu uğrunda mübarizəsini davam etdirir. Mərakeş isə dörd il əvvəl Qətərdə yarımfinala yüksəlməsinin təsadüf olmadığını sübut etmək niyyətindədir. Üstəlik, Mərakeş artıq sensasiya yaradan autsayder kimi deyil, ən yüksək hədəflər uğrunda mübarizə aparan ciddi iddiaçı kimi qəbul olunur.
Fransa millisi turnirdə indiyədək demək olar ki, qüsursuz çıxış edib. Didye Deşamın komandası keçirdiyi beş oyunun hamısında qalib gəlib, 14 qol vurub, cəmi 2 top buraxıb. "I" qrupunda Seneqal (3:1), İraq (3:0) və Norveçi (4:1) məğlub edən fransızlar, daha sonra 1/16 finalda İsveçi (3:0) inamla mübarizədən kənarlaşdırıblar. 1/8 finalda isə Paraqvay üzərində çətin, lakin ustalıq hesabına 1:0 hesablı qələbə qazanıblar.
Mərakeş isə 1/4 finala daha çətin, lakin xarakter nümayiş etdirərək yüksəlib. "C" qrupunda Braziliya ilə 1:1 hesablı heç-heçə edən Afrika təmsilçisi, Şotlandiyanı 1:0, Haitini isə 4:2 hesabı ilə məğlub edərək ikinci yeri tutub. Pley-off mərhələsində əvvəlcə Niderlandı mübarizədən kənarlaşdıran mərakeşlilər əsas və əlavə vaxtı 1:1 hesabı ilə başa çatan oyunda penaltilər seriyasında 3:2 hesabı ilə qalib gəliblər. Ardınca isə turnirin ev sahiblərindən biri olan Kanadanı 3:0 hesabı ilə darmadağın ediblər.
Şəxsi görüşlərin statistikası Fransanın üstünlüyünü göstərir. Komandalar indiyədək altı dəfə qarşılaşıblar. Bu oyunların dördündə Fransa qalib gəlib, iki görüş isə heç-heçə başa çatıb. Ən yaddaqalan qarşılaşma DÇ-2022-nin yarımfinalında baş tutub. Həmin oyunda Fransa 2:0 hesablı qələbə qazanaraq Mərakeşin tarixi yürüşünə son qoymuşdu.
Fransanın ən böyük üstünlüyü, şübhəsiz ki, hücum xəttidir. Kilian Mbappe turnirdə artıq 7 qola imza atıb. O, Usman Dembele, Maykl Olise və Bredli Barkola ilə birlikdə DÇ-2026-nın ən təhlükəli hücum xətlərindən birini formalaşdırır. Bununla belə, Deşam matç ərəfəsində komandasının qol epizodlarından daha səmərəli istifadə etməsinin vacibliyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, belə mərhələdə təkcə imkan yaratmaq yox, onları maksimum dəqiqliklə dəyərləndirmək də həlledici rol oynayır.
Bununla yanaşı, Fransa ilə bağlı müəyyən suallar da var. Paraqvayla oyun göstərdi ki, sıx və intizamlı müdafiəyə qarşı komanda çətinlik çəkə bilər. Bundan başqa, əzələ zədəsini bərpa edən Orelien Çuameniyin meydana çıxması hələ də sual altındadır. Daha bir risk amili sarı vərəqələrdir. Olise, Barkola və Manu Kone artıq xəbərdarlıq alıblar və növbəti sarı vərəqə yarımfinalı buraxmaları ilə nəticələnə bilər.
Mərakeş isə oyun intizamı, müdafiədən hücuma sürətli keçidləri və səbirli futbolu ilə seçilir. Komandanın Əşrəf Hakimi, Brahim Dias, Əzzəddin Unahi və Yusif Ən-Nəsiri kimi fərdi ustalığı yüksək olan futbolçuları var. Qapıçı Yassin Bunu isə millinin əsas liderlərindən biri sayılır. Mərakeş yığması soyuqqanlı oyun sərgiləməyi bacarır və bu xüsusiyyət xüsusilə Niderlanda qarşı matçda aydın görünmüşdü.
Mərakeşin ən ciddi itkisi İsmayıl Saybaridir. O, qrup mərhələsinin hər üç oyununda fərqlənmiş, Niderlanda qarşı penaltilər seriyasında həlledici zərbəni dəqiq yerinə yetirmişdi. Lakin budun arxa əzələsinin zədəsi səbəbindən Fransa ilə oyunu buraxacaq. Bu isə Məhəmməd Uahbinin komandasının hücum potensialına ciddi zərbədir.
Gözlənildiyi kimi, əksər analitiklər bu qarşılaşmada Fransanı aşkar favorit hesab edirlər. Məsələn, Opta fransızların əsas vaxtda qalib gəlmək ehtimalını 61,7 faiz qiymətləndirir. Mərakeşin qələbə şansı 16,2 faiz, oyunun əlavə vaxta getmə ehtimalı isə 22,1 faizdir.
Oyunun mümkün ssenarisi böyük ölçüdə ilk qolun müəllifindən asılı olacaq. Fransa hesabı erkən açarsa, Mərakeş irəli atılmağa məcbur qalacaq. Bu isə Mbappe, Dembele və Barkolaya sürətli əks-hücumlar üçün geniş imkan yaradacaq. Əgər Afrika təmsilçisi başlanğıc təzyiqinə tab gətirə bilsə, görüş gərgin, mübarizəli və favorit üçün son dərəcə narahat keçə bilər.
Mərakeşin açıq futboldan yayınacağı gözlənilir. Komanda əsasən cinahlardan, standart vəziyyətlərdən və sürətli əks-hücumlardan, xüsusilə Hakiminin çıxış etdiyi zonadan yararlanmağa çalışacaq. Fransa isə Paraqvayla oyunda üzləşdiyi problemi təkrarlamamalıdır. Həmin görüşdə topa nəzarətdə üstünlük uzun müddət real qol imkanlarına çevrilməmişdi.
Kağız üzərində Fransa həm heyət keyfiyyəti, həm də ehtiyat qüvvəsi baxımından daha üstün görünür. Lakin indiki Mərakeş artıq proqnozları alt-üst etməyi və böyük oyunların təzyiqinə tab gətirməyi bacardığını sübut edib. Buna görə də Bostondakı 1/4 final Fransa millisinin çempionluq yürüşünün növbəti addımı olmaqla yanaşı, Didye Deşamın komandası üçün bu dünya çempionatının ən çətin sınaqlarından birinə çevrilə bilər.