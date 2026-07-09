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DÇ-2026 finalında ulduzlar paradı: Biber, Şakira və Madonna səhnədə

DÇ-2026
Xəbərlər
9 İyul 2026 11:17
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DÇ-2026 finalında ulduzlar paradı: Biber, Şakira və Madonna səhnədə

Futbol üzrə DÇ-2026-nın final matçının fasiləsində böyük musiqi şousu təşkil olunacaq.

İdman.Biz “Inside FIFA”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə FIFA rəsmi məlumat yayıb.

Finalın fasilə şousunda Castin Biber, Madonna, Şakira və BTS əsas iştirakçılar kimi səhnəyə çıxacaqlar. Burna Boy da proqramda yer alacaq.

Tədbirdə həmçinin dirijor Qustavo Dudamel, “PS 22 Chorus” və “Coldplay” də iştirak edəcək. Şounun kuratoru “Coldplay” qrupunun solisti Kris Martin olacaq.

Final şousu iyulun 19-da ABŞ-də, “New York New Jersey Stadium”da keçiriləcək həlledici oyunun fasiləsində baş tutacaq.

FIFA-nın məlumatına görə, proqram 11 dəqiqəlik yayım formatında təqdim olunacaq. Şou FIFA “Global Citizen Education Fund” layihəsinə dəstək məqsədi daşıyır.

Qeyd edək ki, bu, dünya çempionatları tarixində final matçının fasiləsində təşkil olunacaq ilk rəsmi şou olacaq.

İdman.Biz
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