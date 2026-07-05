Zidan Paraqvayın oyununu sərt tənqid etdi

Fransa millisinin sabiq futbolçusu Zinəddin Zidan DÇ-2026-nın 1/8 finalında Paraqvaya qarşı oyundan sonra rəqib komandanın taktikasını sərt tənqid edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, əfsanəvi yarımmüdafiəçi Fransa millisinin çətin qələbə ilə 1/4 finala yüksəldiyi görüşdə Paraqvayın həddindən artıq müdafiəyə qapanmasını gözlənilməz hesab edib.
Zidan bildirib ki, belə səviyyədə komandalar daha cəsarətli və iddialı oyun göstərməlidirlər:
“Düzünü desəm, Paraqvayın yanaşmasından və oyun tərzindən məyus oldum. Komanda 1/8 finala yüksəlirsə, iddialı olmalı və qələbə üçün mübarizə aparmalıdır. Oyunun ilk dəqiqəsindən müdafiəyə çəkilməyin mənası nədir? Onlar heç-heçə üçün gəlmişdilər? Fransa kimi komandaya qarşı bütün matç boyu yalnız öz cərimə meydançanı qorumağa çalışsan, sonda rəqib müdafiəni yarmaq üçün yol tapacaq”.
Fransalıların sabiq kapitanı matçın hakiminin idarəçiliyindən də narazılıq edib. Onun fikrincə, referi Paraqvay futbolçularına həddindən artıq sərt oynamağa imkan verib.
“Hakim futbolçulara çox qayda pozuntusuna icazə verdi. Bu, çox fiziki və sərt oyun idi. Amma təəccüblüdür ki, matç ərzində cəmi üç sarı vərəqə göstərildi və onların hamısı Fransa futbolçularına verildi. Hətta penalti epizodunda da hakim şəxsi cəza tətbiq etmədi, qaydanı pozan futbolçuya vərəqə göstərmədi. Hakimin bu yumşaqlığı Paraqvaya eyni sərt və müdafiə yönümlü oyunu rahat şəkildə davam etdirməyə imkan verdi”, - deyə Zidan bildirib.
Qeyd edək ki, Fransa millisi Paraqvaya 1:0 hesabı ilə qalib gələrək 1/4 finala yüksəlib.