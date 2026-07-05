DÇ-2026: Braziliya Norveç sindromunu qıra biləcəkmi? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

Braziliya millisi bu gecə futbol üzrə 2026-cı dünya çempionatının 1/8 final mərhələsinin ən maraqlı oyunlarından birinə çıxacaq. Karlo Ançelottinin komandası Nyu-Cersidə Erlinq Holandın Norveçi ilə qarşılaşacaq. Bu cütün qalibi 1/4 finalda Meksika - İngiltərə oyununun güclüsü ilə üz-üzə gələcək. Braziliya - Norveç matçı “New York New Jersey Stadium”da keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da başlayacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, kağız üzərində favorit Braziliyadır. Amma bu, favorit statusunun rahatlıq gətirdiyi oyunlardan deyil. Beşqat dünya çempionları turnir irəlilədikcə artırırlar: komanda 1/16 finalda Yaponiyanı çətinliklə keçdi, hesabda geri düşsə də, oyunu çevirməyi bacardı və 2:1 hesablı qələbə qazandı. Norveç isə eyni hesabla Kot-d’İvuarı mübarizədən kənarlaşdırdı və tarixində ilk dəfə dünya çempionatının pley-off mərhələsində qələbə əldə etdi.
Bu qarşılaşmanın ən maraqlı tərəflərindən biri futbol tarixi üçün qəribə görünən statistikadır. Braziliya Norveçlə indiyədək dörd dəfə qarşılaşıb və heç birində qalib gələ bilməyib: iki heç-heçə və iki məğlubiyyət. Ən ağrılı xatirə isə DÇ-1998-ə aiddir. Həmin mundialda norveçlilər braziliyalıları 2:1 hesabı ilə məğlub etmişdilər. Rəqiblərinə adətən yuxarıdan baxmağa öyrəşmiş Braziliya üçün bu, nadir psixoloji qıcıqlandırıcı məqamlardan biridir.
Ançelottinin oyun öncəsi əsas problemi heyətlə bağlıdır. Lukas Paketa Yaponiya ilə görüşdə aldığı arxa bud əzələsi zədəsinə görə Norveçə qarşı oynamayacaq. Baş məşqçi özü də etiraf edib ki, heyətdə eyni keyfiyyətlərə malik futbolçu yoxdur. Bu isə sadəcə mövqe üzrə əvəzləmə deyil, yarımmüdafiədə yeni balans axtarışı deməkdir. Braziliya mətbuatında Danilo, Qabriel Martinelli, Mateus Kunya və Edersonun adı mümkün variantlar sırasında çəkilir. Amma Ançelotti start heyəti ilə bağlı qərarını açıqlamayıb.
Braziliya üçün yaxşı xəbər də var. Rafinya iki həftəlik fasilədən sonra məşqlərə qayıdıb. O, hələ oyuna start heyətində başlamağa hazır deyil, amma Ançelottinin sözlərinə görə, ehtiyat oyunçular skamyasında yer ala və matçın müəyyən hissəsində komandaya kömək edə bilər. Bu, təkcə futbolçunun fərdi keyfiyyətlərinə görə deyil, hücum xəttində seçim imkanlarını artırması baxımından da önəmlidir. Pley-off oyunlarında son 20-30 dəqiqədə meydana çıxan belə oyunçular bəzən matçın xarakterini tam dəyişə bilirlər.
Ayrıca intriqa Neymar - Vinisius Junior tandemidir. Ançelotti onların birlikdə oynaya biləcəyini bildirib, baxmayaraq ki, Braziliyanın indiki modelində Vinisiusun rolu artıq daha mərkəzi görünür. İtaliyalı mütəxəssis isə məsələyə ehtiyatla yanaşır: o, şoudan yox, nəzarətdən, təcrübədən və komandanın təzyiq altında soyuqqanlı qalmaq bacarığından danışır. Yaponiya üzərində qələbə Braziliya üçün məhz psixoloji baxımdan vacib idi: komanda hesabda geri düşdü, amma dağılmadı.
Norveç bu oyuna kiçik komanda kompleksi ilə çıxmır. Stole Solbakken Braziliyanı favorit sayır, amma fərqin artıq əvvəlki qədər böyük görünmədiyini vurğulayır. Onun əsas fikri budur: “hadisəni” deyil, oyunun özünü oynamaq lazımdır. Yəni rəqibin adı, stadionun atmosferi və matçın miqyası komandanı yandırmamalıdır. Bununla belə, baş məşqçi açıq deyir: Braziliyanı keçmək üçün Norveçə demək olar ki, ideal oyun lazımdır.
Norveçin əsas silahı hamıya məlumdur - Holand. O, turnirdə artıq beş qol vurub və komanda hücumlarını elə qurur ki, top mümkün qədər tez və tez-tez təhlükəli zonalarda onunla görüşsün. Bruno Gimaraeş Braziliyanın əsas vəzifəsini sadə ifadə edib: topun Holanda çatmasına imkan verməmək. Onun sözlərinə görə, norveçli hücumçuya matçın taleyini həll etmək üçün bir epizod da kifayət edə bilər.
Amma Norveç təkcə Holanddan ibarət deyil. Onun ətrafında Martin Edeqor, Antonio Nusa, Aleksander Serlot və Oskar Bobb kimi futbolçular var. Solbakken strukturlaşdırılmış, amma passiv olmayan komanda qurub. Norveç sadəcə öz cərimə meydançasının ətrafında dayanıb Braziliyanı gözləmək niyyətində deyil. Təhlükə də məhz bundadır: bu komanda səbr etməyi bacarır, amma ilk imkandaca hücuma sürətlə qoşulur.
Norveçin müdafiəsinin sağ cinahı ilə bağlı sual qalır. Yulian Ryerson zədədən sonra məşqlərə qayıdıb və iki gün ağrısız çalışıb. Amma norveçli mənbələrin yazdığına görə, isti hava səbəbindən komanda məşqləri tam yüklə keçirməyib. Bu detal vacib ola bilər. Çünki Vinisiusun olduğu zona və Braziliyanın cinahlardan qoşulmaları oyunun açar məqamlarından birinə çevrilə bilər.
Solbakken bu duelin mahiyyətini çox maraqlı ifadə edib. Ulduzların qarşıdurması barədə danışarkən o, Holandı “maşın”, Vinisiusu isə topla işləməyi bacaran “rəqqas” adlandırıb. Bu metaforanın arxasında matçın bütün süjeti dayanır: Norveçin fiziki gücü, vertikal futbolu və cərimə meydançasındakı öldürücü forvardı Braziliyanın sürəti, driblinqi və fərdi ustalığına qarşı.
Bukmeker bazarı da Braziliyanı favorit görür, amma böyük üstünlükdən danışmaq mümkün deyil. Braziliya mətbuatının məlumatına görə, braziliyalıların əsas vaxtda qələbəsinə əmsallar təxminən 1.90 civarındadır, Norveçin qələbəsinə isə 4.20-4.25 aralığında dəyişir. “Opta” modeli də üstünlüyü Braziliyaya verir: 1/4 finala çıxmaq ehtimalı Braziliya üçün 64,47 faiz, Norveç üçün 35,53 faiz göstərilir. Amma bu rəqəmlər daha çox bir fikri təsdiqləyir: favorit var, asan oyun yoxdur.
Braziliya üçün bu, sadəcə altıncı titul yolunda növbəti addım deyil. Bu, Ançelotti komandasının yetkinlik testidir: Holandı bağlamaq, Paketassız mərkəzdə tarazlığı qorumaq, hücum xəttinin dərinliyindən istifadə etmək və nəhayət, onilliklərdir narahat rəqib olaraq qalan Norveçi məğlub etmək lazımdır. Norveç üçün isə bu oyun parlaq turniri tarixi sıçrayışa çevirmək şansıdır. Məhz buna görə Braziliya - Norveç adi 1/8 final matçı yox, bu pley-offun ən məzmunlu afişalarından biri kimi görünür.