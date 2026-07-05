Azarkeşlər Braziliya - Norveç oyununa proqnoz verdilər - İDMAN.BİZ ABŞ-də SORĞU ETDİ - VİDEO

Braziliya və Norveç futbol milliləri arasında keçiriləcək DÇ-2026-nın 1/8 final oyunu azarkeşlər arasında böyük maraqla gözlənilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma öncəsi ABŞ-yə ezam olunmuş müxbirimiz futbolsevərlər arasında sorğu keçirib.
Azarkeşlər matçla bağlı fərqli proqnozlar səsləndiriblər. Onların bir qismi Norveçin dünya çempionatını qazanmasının çox asan olacağını düşünür, digərləri isə Norveçin sürətli hücum xəttinə diqqət yetiriblər.
Qeyd edək ki, Braziliya - Norveç matçı bu axşam saat 23:59-da start götürəcək.
Video-sorğunu təqdim edirik: