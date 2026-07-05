Messili paylaşım: Argentina Vozinyanı unutmadı - FOTO

Argentina futbol millisi DÇ-2026-da Kabo-Verde ilə oyundan sonra rəqib komandanın qapıçısı Vozinyanın çıxışını yüksək qiymətləndirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, dünya çempionlarının rəsmi sosial şəbəkə hesabında Lionel Messi və Kabo-Verde millisinin qolkiperinin fotosu paylaşılıb. Şəklin üzərinə “Hörmətə layiqdirlər” sözləri yazılıb.
Bu paylaşım Vozinyanın Argentina ilə görüşdəki inamlı oyunu ilə bağlı olub. Təcrübəli qapıçı bir neçə epizodda komandasını qoldan xilas edib və meydanı məğlub tərk etsə də, rəqibin rəğbətini qazanıb.
Qeyd edək ki, Argentina Kabo-Verdeyə əlavə vaxtda 3:2 hesabı ilə qalib gəlib. Görüşdən sonra Kabo-Verdenin mundialdakı çıxışı dünya mətbuatında yüksək qiymətləndirilib.