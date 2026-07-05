5 İyul 2026
AZ

Mbappe əl uzadan rəqibini cavabsız qoydu - FOTO

DÇ-2026
Xəbərlər
5 İyul 2026 09:21
73
Mbappe əl uzadan rəqibini cavabsız qoydu - FOTO

Fransa futbol millisinin hücumçusu Kilian Mbappe DÇ-2026-nın 1/8 final mərhələsində Paraqvayla oyundan sonra diqqət mərkəzinə düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmanın final fitindən sonra Paraqvay yığmasının qapıçısı Orlando Hil fransalı futbolçuya yaxınlaşaraq onu təbrik etmək istəyib. Lakin Fransa millisinin kapitanı rəqibinin əlini sıxmayıb.

“Matçdan sonra Mbappeyə yaxınlaşdım ki, onu təbrik edim. Amma o, əlimi sıxmadı. Sadəcə, onu salamlamaq istəyirdim”, - deyə Hil “L’Equipe”ə açıqlamasında bildirib.

Bu epizoddan sonra paraqvaylı qolkiper emosiyalarına hakim ola bilməyib. Hil komanda yoldaşlarına tərəf gedən Mbappenin kürəyinə top atıb. Hadisə gərginliyə səbəb olsa da, futbolçuların və komanda nümayəndələrinin müdaxiləsindən sonra insident böyüməyib.

Qeyd edək ki, Filadelfiyada keçirilən görüş Fransa millisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Yeganə qolu penalti zərbəsindən Kilian Mbappe vurub. Fransa 1/4 finalda Mərakeşlə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026-da gecənin afişası: Braziliya Norveç, İngiltərə isə Meksika ilə sınaqda
09:29
DÇ-2026

DÇ-2026-da gecənin afişası: Braziliya Norveç, İngiltərə isə Meksika ilə sınaqda

1/8 final mərhələsində bu gecə iki qarşılaşma keçiriləcək
Unai Simon: “Ronaldu artıq əvvəlki deyil”
07:24
DÇ-2026

Unai Simon: “Ronaldu artıq əvvəlki deyil”

Portuqaliya - İspaniya qarşılaşması 6 iyulda keçiriləcək
“Bavariya” Kloppun Almaniya millisinin baş məşqçisi təyinatını dəstəkləyir
06:15
Dünya futbolu

“Bavariya” Kloppun Almaniya millisinin baş məşqçisi təyinatını dəstəkləyir

Klub rəhbərliyi Kloppun bu vəzifə üçün uyğun namizəd olduğuna əmindir
Ekvador millisi Meksika ilə oyundan əvvəl baş verənlərlə bağlı FİFA-ya şikayət edib
05:43
DÇ-2026

Ekvador millisi Meksika ilə oyundan əvvəl baş verənlərlə bağlı FİFA-ya şikayət edib

Oyun 2:0 Meksikanın xeyrinə qurtarıb
DÇ-2026-nın ən yaxşı 50 oyunçusunun adı açıqlanıb
04:42
DÇ-2026

DÇ-2026-nın ən yaxşı 50 oyunçusunun adı açıqlanıb

Kabo-Verdenin qapıçısı Vozinya 49-cu yerdə qərarlaşıb
Mbappe paraqvaylı oyunçunu ispan dilində söyüb
03:53
DÇ-2026

Mbappe paraqvaylı oyunçunu ispan dilində söyüb

Kilian söhbətə paraqvaylının anasını da qatıb

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur
4 İyul 23:50
Basketbol

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Turnirin ən dəyərli basketbolçusu (MVP) "Neftçi" klubunun və milli komandamızın üzvü Arika Karter seçilib
Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb
4 İyul 00:51
DÇ-2026

Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 finalda onların rəqibi Argentina - Kabo-Verde matçının qalibi olacaq
“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi
2 İyul 21:32
Futbol

“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın qapısına qollardan birini "Qarabağ"dan bu kluba keçmiş Leandro Andrade vurub
"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
3 İyul 22:28
Basketbol

"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

"Neftçi", bu mərhələdə C qrupunun ikincisi ilə qarşılaşacaq