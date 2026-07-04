4 İyul 2026
AZ

Holand: “Braziliyanı sevirəm”

DÇ-2026
Xəbərlər
4 İyul 2026 13:01
64
Holand: “Braziliyanı sevirəm”

Futbol üzrə Norveç millisinin hücumçusu Erlinq Holand dünya çempionatının 1/8 finalında Braziliyaya qarşı keçirəcəkləri oyun barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Mançester Siti”nin futbolçusu braziliyalılara böyük rəğbət bəslədiyini gizlətməyib.

“Bizi xüsusi oyun gözləyir. Braziliya millisinə simpatiyam var və bu ölkəni sevirəm. Braziliyalıların futbol oynamaq tərzi xoşuma gəlir. Braziliyada həmişə dünyanın ən yaxşı futbolçuları çıxış edib”, - deyə Holand bildirib.

Qeyd edək ki, Futbol üzrə dünya çempionatının 1/8 final mərhələsi çərçivəsində Braziliya - Norveç oyunu 5 iyul , saat 23:59-da start götürəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Argentina - Kabo-Verde matçında azarkeşlər arasında insident - VİDEO
12:41
DÇ-2026

Argentina - Kabo-Verde matçında azarkeşlər arasında insident - VİDEO

1/16 final mərhələsinin oyunlarında tribunada xoşagəlməz hadisə yaşanıb
Məğlubiyyətdən sonra kabo-verdeli futbolçuya ailəsindən dəstək - VİDEO
11:41
DÇ-2026

Məğlubiyyətdən sonra kabo-verdeli futbolçuya ailəsindən dəstək - VİDEO

DÇ-2026-da təsirli anlar
“Qızıl buts” uğrunda mübarizədə Messiya kim çatacaq? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
11:00
DÇ-2026

“Qızıl buts” uğrunda mübarizədə Messiya kim çatacaq? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Turnirin sonuna cəmi dörd mərhələ qalıb və əsas bombardirlər hələ də mundial uğrunda mübarizəni davam etdirirlər
Dünya çempionatının yarımfinalına ən yaxın komandalar hansılardır? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
10:00
DÇ-2026

Dünya çempionatının yarımfinalına ən yaxın komandalar hansılardır? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

1/8 finalın bütün cütlərini və finala gedən yolda mümkün superqarşılaşmalar barədə
Dünya çempionatında 1/8 final oyunları başlayır - ANONS
09:49
DÇ-2026

Dünya çempionatında 1/8 final oyunları başlayır - ANONS

Kanada Mərakeşə, Paraqvay Fransaya qarşı
Rafinya DÇ-2026-nın 1/8 final matçında oynamayacaq - VİDEO
08:49
DÇ-2026

Rafinya DÇ-2026-nın 1/8 final matçında oynamayacaq - VİDEO

“Selesao” 1/8 finalda Norveçlə qarşılaşacaq

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb
00:51
DÇ-2026

Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 finalda onların rəqibi Argentina - Kabo-Verde matçının qalibi olacaq
Harri Keyn DÇ-2026-da növbəti sensasiyaya imkan vermədi
1 İyul 22:02
DÇ-2026

Harri Keyn DÇ-2026-da növbəti sensasiyaya imkan vermədi - YENİLƏNİR + VİDEO

1/8 finalda İngiltərə Meksika millisi ilə üz-üzə gələcək