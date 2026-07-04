4 İyul 2026
AZ

Dünya çempionatının yarımfinalına ən yaxın komandalar hansılardır? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

DÇ-2026
Təhlil
4 İyul 2026 10:00
94
Dünya çempionatının yarımfinalına ən yaxın komandalar hansılardır? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

Futbol üzrə dünya çempionatı-2026-nın başa çatmasına cəmi dörd mərhələ qalıb. Artıq bu gün 1/8 final oyunlarına start veriləcək və mübarizəni planetin 16 ən güclü komandası davam etdirəcək.

İdman. Biz bütün cütləri təhlil edir, komandaların şanslarını dəyərləndirir, həmçinin mümkün 1/4 və yarımfinal qarşılaşmalarına nəzər salır.

Kanada – Mərakeş

Bəlkə də 1/8 finalın ən gözlənilməz cütüdür. Kanada doğma azarkeşlər önündə çıxış etsə də, Mərakeş pley-off oyunlarını necə keçirməyi yaxşı bildiyini artıq sübut edib. Afrika təmsilçisi Niderlandı mübarizədən kənarlaşdırıb və yenidən turnirin uzağa gedə biləcək komandalarından biri təsiri bağışlayır. Cüzi üstünlük Mərakeşin tərəfindədir.

Paraqvay – Fransa

Paraqvay artıq Almaniyanı penaltilər seriyasında mübarizədən kənarlaşdıraraq pley-offun əsas sürprizlərindən birinə çevrilib. Ancaq Fransa turnirin ən balanslı komandalarından biri təsiri bağışlayır. Yeni sensasiya yaşanmasa, növbəti mərhələyə yüksəlməyə daha yaxın olan məhz fransızlardır.

Mümkün 1/4 final: Fransa – Mərakeş. Bu, turnirin ən maraqlı taktiki qarşıdurmalarından birinə çevrilə bilər.

Portuqaliya – İspaniya

Heç şübhəsiz, 1/8 finalın mərkəzi oyunu. İki qonşu ölkə, iki fərqli futbol məktəbi və çoxlu sayda ulduz futbolçu. İspaniya daha oturuşmuş komanda təsiri bağışlasa da, belə qarşılaşmalarda aşkar favorit yoxdur. Taleyi bir epizod həll edə bilər.

ABŞ – Belçika

Amerikalılar ev mundialında çox inamlı təsir bağışlayırlar. Belçika isə bu səviyyəli oyunların böyük təcrübəsinə malikdir. ABŞ yüksək temp diktə edə bilsə, intriqa son dəqiqələrədək davam edəcək.

Mümkün 1/4 final: İspaniya – Belçika və ya Portuqaliya – Belçika.

Bu variantların hər biri dünya çempionatının əsl bəzəyinə çevrilə bilər.

Proqnozlar doğrularsa, ilk yarımfinal bizə Fransa – İspaniya kimi iki Avropa nəhənginin qarşıdurmasını bəxş edə bilər.

Braziliya – Norveç

Braziliya favorit sayılır. Bununla belə, Norveç artıq sübut edib ki, səbirli oynamağı və yaranan fürsətlərdən maksimum yararlanmağı bacarır.

Cənubi amerikalılar topa daha çox nəzarət etməli olacaqlar, lakin səhv etmək hüquqları demək olar ki, yoxdur.

Meksika – İngiltərə

1/8 finalın daha bir mürəkkəb cütü. İngiltərə fərdi ustalıq baxımından üstün görünür. Amma Meksika doğma meydanda oynayacaq və azarkeş dəstəyi onun ən böyük üstünlüklərindən biri ola bilər.

Mümkün 1/4 final: Braziliya – İngiltərə. Bu, bütün turnirin ən çox gözlənilən qarşılaşmalarından biridir.

Argentina – Misir

Dünya çempionları Kabo-Verde səddini böyük çətinliklə keçdilər. Misir isə tarixində ilk dəfə dünya çempionatının pley-off mərhələsində qələbə qazandı. Buna baxmayaraq, oyun səviyyəsi və böyük turnir təcrübəsi baxımından favorit yenə də Argentinadır.

İsveçrə – Kolumbiya

Bəlkə də 1/8 finalın ən az diqqət çəkən, amma ən maraqlı cütlərindən biridir. İsveçrə ənənəvi olaraq etibarlı müdafiəsi ilə seçilir. Kolumbiya isə sürətli və yaradıcı hücum futboluna üstünlük verir. Cüzi üstünlüyü Cənubi Amerika təmsilçisinə vermək olar.

Mümkün 1/4 final: Argentina – Kolumbiya.

Bu qarşılaşma böyük gərginlik və yüksək emosiyalar vəd edən əsl Cənubi Amerika derbisi ola bilər.

Ən real görünən yarımfinal cütləri hansılardır?

Əgər böyük sensasiyalar baş verməsə, turnir cədvəli bizi iki möhtəşəm yarımfinala yaxınlaşdırır:
Fransa – İspaniya
Braziliya – Argentina

Bununla belə, bu dünya çempionatı artıq bir neçə dəfə göstərib ki, favorit statusu heç nəyə zəmanət vermir. Mərakeş, Paraqvay, Meksika, Kolumbiya, hətta Misir belə proqnozları alt-üst etməyə qadirdir. Məhz buna görə də 1/8 final mərhələsi dünya çempionatları tarixinin ən maraqlı və ən gərgin mərhələlərindən biri olmağa namizəddir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dünya çempionatında 1/8 final oyunları başlayır - ANONS
09:49
DÇ-2026

Dünya çempionatında 1/8 final oyunları başlayır - ANONS

Kanada Mərakeşə, Paraqvay Fransaya qarşı
Rafinya DÇ-2026-nın 1/8 final matçında oynamayacaq
08:49
DÇ-2026

Rafinya DÇ-2026-nın 1/8 final matçında oynamayacaq

“Selesao” 1/8 finalda Norveçlə qarşılaşacaq
DÇ-2026: Arias Kolumbiyanı 1/8 finala daşıdı - VIDEO
08:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Arias Kolumbiyanı 1/8 finala daşıdı - VIDEO

Erkən qol Qananın ümidlərini puça çıxardı
Messi çempionları sensasiyadan xilas etdi
07:59
DÇ-2026

Messi çempionları sensasiyadan xilas etdi - VİDEO

Dünya çempionları Kabo-Verde ilə dramatik qarşılaşmada yalnız əlavə vaxtda qələbə qazanaraq 1/8 finala yüksəlib
Reşford Meksika ilə matç barədə: “Hər şeyə hazırıq”
05:10
DÇ-2026

Reşford Meksika ilə matç barədə: “Hər şeyə hazırıq”

Daha əvvəl turnir təşkilatçıları matçı axşam saatlarından yerli vaxtla saat 12:00-a keçiriblər
Emiliano Martines yenə saçlarında Argentina bayrağı ilə oynayacaq
01:46
DÇ-2026

Emiliano Martines yenə saçlarında Argentina bayrağı ilə oynayacaq

Qapıçı bu ritualı vacib matçlardan əvvəl istifadə edir

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
Harri Keyn DÇ-2026-da növbəti sensasiyaya imkan vermədi
1 İyul 22:02
DÇ-2026

Harri Keyn DÇ-2026-da növbəti sensasiyaya imkan vermədi - YENİLƏNİR + VİDEO

1/8 finalda İngiltərə Meksika millisi ilə üz-üzə gələcək
“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi
2 İyul 21:32
Futbol

“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın qapısına qollardan birini "Qarabağ"dan bu kluba keçmiş Leandro Andrade vurub