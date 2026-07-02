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Tomas Tuxel: “Bu, layiqli qələbə idi”

DÇ-2026
Xəbərlər
2 İyul 2026 01:15
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Tomas Tuxel: “Bu, layiqli qələbə idi”

İngiltərə millisinin baş məşqçisi Tomas Tuxel komandasının 2026-cı il dünya çempionatının 1/16 final mərhələsində Konqo Demokratik Respublikası üzərində qələbəsini şərh edib.

İdman.Biz bildirir ki, matç İngiltərənin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

“İnamımızı itirmədik. Başlanğıc inanılmaz dərəcədə uğursuz oldu.

İlk zərbə - və dərhal qol vurduq. Sonra daha da çətinləşdi. İlk fasilədən sonra nəzarəti ələ aldıq. Düşünürəm ki, bizə penalti verilməli idi. Əvəzedicilər əllərindən gələni etdilər və biz qalib gəldik. Bu, layiqli qələbə idi, amma çox çalışmalı idik.

Bu düşüncə tərzini qorumalıyıq: işlər çətinləşərsə, bəli, çətinləşir, amma səbrimizi və inamımızı itirə bilmərik. Qapıçı [Lionel Mpasi-Nzo] möcüzələr yaratdı - onun xilasetmələri inanılmaz idi”, - BBC Tucheldən sitat gətirir.

İngiltərə 6 iyulda dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində Meksika ilə oynayacaq.

İdman.Biz
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