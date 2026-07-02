Keyn İngiltərə - Konqo DR matçının ən yaxşı oyunçusu seçilib

İngiltərə millisinin hücumçusu Harri Keyn 2026-cı il dünya çempionatının 1/16 final mərhələsində Konqo Demokratik Respublikası ilə oyunun ən yaxşı oyunçusu seçilib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, İngiltərənin kapitanı iki qol vuraraq komandasının 2:1 hesablı qələbə qazanmasına kömək edib.
Keyn 75-ci və 86-cı dəqiqələrdə qol vurub. Konqo Demokratik Respublikası yeddinci dəqiqədə Brayan Sipenqanın sayəsində hesabı açıb.
Keyn artıq hazırkı dünya çempionatında beş qol vurub. Bu, onu turnirin bombardirləri siyahısında norveçli Erlinq Holandla bərabərləşdirir. Argentinalı Lionel Messi və Fransalı Kilian Mbappe hər biri altı qol vuraraq liderlik edirlər.
İngiltərə 1/8 finalda Meksika ilə oynayacaq, Konqo Demokratik Respublikası isə turnirdəki iştirakını başa vurub.