30 İyun 2026
AZ

Saybarinin anası qələbə qoluna göz yaşlarını saxlaya bilmədi - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
30 İyun 2026 10:28
48
Saybarinin anası qələbə qoluna göz yaşlarını saxlaya bilmədi - VİDEO

Futbol üzrə DÇ-2026-da Mərakeş millisinin Niderland üzərində qələbəsindən sonra təsirli görüntülər yayılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, penaltilər seriyasında həlledici zərbəni dəqiq yerinə yetirən İsmayıl Saybari sevincini anası ilə bölüşüb.

Anası oğlunun Mərakeşi növbəti mərhələyə daşıyan penaltisindən sonra göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Saybarinin onunla qucaqlaşaraq qələbəni qeyd etməsi sosial şəbəkələrdə böyük maraq doğurub.

Qeyd edək ki, Mərakeş 1/16 finalda Niderlandı penaltilər seriyasında 3:2 hesabı ilə məğlub edib. Qarşılaşmanın əsas və əlavə vaxtı 1:1 hesabı ilə başa çatıb. Mərakeş 1/8 finalda Kanada ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mərakeş sevincinə polis müdaxiləsi: Azarkeşlər dağıdıldı - VİDEO
10:45
DÇ-2026

Mərakeş sevincinə polis müdaxiləsi: Azarkeşlər dağıdıldı - VİDEO

Niderlandın bir neçə şəhərində qələbə şənlikləri küçələrə daşınıb
Niderland dünya çempionatları tarixində məğlubiyyətsiz oyunlar üzrə rekorda imza atıb
10:19
DÇ-2026

Niderland dünya çempionatları tarixində məğlubiyyətsiz oyunlar üzrə rekorda imza atıb

Ronald Kumanın rəhbərlik etdiyi komanda 1/16 finalda Mərakeşə uduzub
Niderland uduzdu, üç mundialı tapan proqnoz da pozuldu
10:02
DÇ-2026

Niderland uduzdu, üç mundialı tapan proqnoz da pozuldu

Alman riyaziyyatçı Yoahim Klement DÇ-2026-nın qalibi kimi Niderlandı göstərib
DÇ-2026: Üç oyun, üç 1/8 final bileti - günün AFİŞASI
09:46
DÇ-2026

DÇ-2026: Üç oyun, üç 1/8 final bileti - günün AFİŞASI

Kot-d’İvuar Norveçlə, Fransa İsveçlə, Meksika isə Ekvadorla üz-üzə gələcək
Mərakeş Kanada ilə oynayacaq: DÇ-2026-nın ilk 1/8 final cütü müəyyənləşdi
09:31
Azərbaycan çempionatı

Mərakeş Kanada ilə oynayacaq: DÇ-2026-nın ilk 1/8 final cütü müəyyənləşdi

Mərakeş emosional dayanıqlıq və pley-off oyunları təcrübəsinə güvənəcək
Mərakeş penaltilərlə Niderlandı mübarizədən kənarlaşdırdı, Kanadaya rəqib oldu - VİDEO
08:39
DÇ-2026

Mərakeş penaltilərlə Niderlandı mübarizədən kənarlaşdırdı, Kanadaya rəqib oldu - VİDEO

Matçın taleyini penaltilər həll edib, Mərakeş növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO
29 İyun 00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Stiven Eustakionun 90+2-ci dəqiqədə vurduğu qol CAR-ı DÇ-2026-dan kənarlaşdırıb