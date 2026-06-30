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Niderland dünya çempionatları tarixində məğlubiyyətsiz oyunlar üzrə rekorda imza atıb

DÇ-2026
Xəbərlər
30 İyun 2026 10:19
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Niderland dünya çempionatları tarixində məğlubiyyətsiz oyunlar üzrə rekorda imza atıb

Niderland futbol millisi 2026-cı il dünya çempionatındakı çıxışını əsas vaxtda heç bir məğlubiyyət almadan başa vurub

İdman.Biz xəbər verir ki, Ronald Kumanın rəhbərlik etdiyi komanda 1/16 finalda Mərakeşə uduzub. Oyunun əsas vaxtı 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb, penaltilər seriyasında isə mərakeşlilər 3:2 hesabı ilə qalib gəliblər.

Bununla da Niderland millisi ardıcıl dördüncü dünya çempionatında əsas vaxtda məğlub olmadan turnirlə vidalaşıb.

“Narıncılar” sonuncu dəfə dünya çempionatında 90 dəqiqə ərzində 2006-cı ildə məğlub olublar. Həmin vaxt komanda 1/8 finalda Portuqaliyaya 0:1 hesabı ilə uduzub.

Bundan sonra Niderland millisi dünya çempionatlarında əsas vaxtda 23 oyun ardıcıl məğlub olmayaraq yeni rekord müəyyənləşdirib.

Komanda 2010-cu ildə altı qələbə qazanıb, finalda isə İspaniyaya əlavə vaxtda uduzub. 2014-cü ildə də Niderland əsas vaxtda məğlub olmayıb, lakin yarımfinalda Argentinaya penaltilər seriyasında uduzub. Daha sonra isə turnirin bürünc medalını qazanıb.

2018-ci ildə Niderland millisi dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazana bilməyib. 2022-ci ildə isə komanda 1/4 finala yüksəlib və burada Argentinaya penaltilər seriyasında məğlub olub.

2026-cı il dünya çempionatında Niderland qrup mərhələsində iki qələbə qazanıb, bir heç-heçə edib, 1/16 finalda isə Mərakeşə penaltilər seriyasında uduzaraq mübarizəni dayandırıb.

Qeyd edək ki, Niderland millisi 2014-cü ildən bəri dünya çempionatlarında medal qazana bilmir. Komanda həmin il Braziliyada keçirilən mundialda üçüncü yeri tutmuşdu.

Onu da əlavə edək ki, Niderland millisi tarixində üç dəfə dünya çempionatının finalında oynasa da, hələ də bu turnirin qalibi ola bilməyib.

İdman.Biz
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