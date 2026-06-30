Niderland uduzdu, üç mundialı tapan proqnoz da pozuldu

Futbol üzrə DÇ-2026-da Niderland millisinin 1/16 finalda mübarizəni dayandırması alman riyaziyyatçı Yoahim Klementin qalib proqnozunu boşa çıxarıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Niderland yığması Mərakeşlə görüşdə penaltilər seriyasında məğlub olub. Qarşılaşmanın əsas və əlavə vaxtı 1:1 hesabı ilə başa çatıb. Penaltilərdə 3:2 hesablı qələbə qazanan Mərakeş 1/8 finala yüksəlib.
Bu nəticə Klementin DÇ-2026 ilə bağlı hesablamasını səhv çıxarıb. O, daha əvvəl turnirin qalibi kimi Niderland millisini göstərib.
Alman riyaziyyatçı bundan əvvəl üç dünya çempionatının qalibini düzgün proqnozlaşdırıb. Onun hesablamaları 2014-cü ildə Almaniyanı, 2018-ci ildə Fransanı, 2022-ci ildə isə Argentinanı qalib kimi göstərib.
Klement müsahibəsində modelinin statistik hesablamalara əsaslandığını bildirib.