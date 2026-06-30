Mərakeş Kanada ilə oynayacaq: DÇ-2026-nın ilk 1/8 final cütü müəyyənləşdi

Futbol üzrə Mərakeş və Kanada yığmaları 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 finalında qarşılaşacaqlar.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun 4 iyulda Hyustonda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.
Kanada 1/16 finalda CAR üzərində qələbədən sonra 1/8 finala yüksəlib. Görüş 1:0 hesabı ilə başa çatıb.
Mərakeş yığması isə öz növbəsində Niderlandı keçib. Matçın əsas vaxtı 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb, penaltilər seriyasında isə Mərakeş yığması 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.
Kanada komandası bu görüşə güclü psixoloji fonla yaxınlaşır: CAR üzərində qələbə yığmanın praqmatik oynamağı və lazımi nəticəni qorumağı bacardığını təsdiqləyib. Kanada üçün bu, öz tarixinin ən diqqətçəkən turnirlərindən birini davam etdirmək şansıdır.
Mərakeş isə yüksək təzyiqli oyunlara tab gətirməyi bacaran komanda statusunu yenidən təsdiqləyib. Niderland üzərində penaltilər seriyasından sonra qazanılan qələbə komandanın xarakterinin və rəqibin əsəbləri üzərində oynamaq bacarığının növbəti sübutu olub.
Görüşün əsas intriqası iki fərqli ssenarinin toqquşması olacaq. Kanada fiziki güc, sürət və birbaşa oyundan istifadə etməyə çalışacaq, Mərakeş isə intizam, müdafiədə sıxlıq, emosional dayanıqlıq və pley-off oyunları təcrübəsinə güvənəcək.
Kanada - Mərakeş cütünün qalibi 1/4 finalda Paraqvay - Fransa/İsveç matçının güclüsü ilə qarşılaşacaq.