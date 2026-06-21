Montellanın Türkiyə millisindəki gələcəyi sual altında

Türkiyə millisinin baş məşqçisi Vinçentso Montellanın komandadakı gələcəyi qeyri-müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, insayder Nikolo Sxira bu barədə “X” sosial şəbəkəsində məlumat yayıb. Mənbənin iddiasına görə, italiyalı mütəxəssis DÇ- 2026-dan sonra vəzifəsindən göndərilə bilər.
Buna səbəb Türkiyə yığmasının mundialdakı uğursuz çıxışıdır. Komanda qrup mərhələsində keçirdiyi ilk iki oyunda Avstraliyaya 0:2, Paraqvaya isə 0:1 hesabı ilə məğlub olub və pley-off şansını vaxtından əvvəl itirib.
Türkiyə millisi qrup mərhələsinin son turunda ABŞ yığması ilə qarşılaşacaq. Bu görüş komanda üçün turnir cədvəli baxımından həlledici olmasa da, Montellanın gələcəyi ilə bağlı müzakirələri daha da artırır.