İngiltərə millisi DÇ-2026 bazasında güclü tornado təhlükəsi ilə üzləşib

“The Sun” qəzetinin məlumatına görə, meteoroloqlar ABŞ-ın Kanzas-Siti şəhərindəki İngiltərə milli komandasının təlim-məşq bazasını tornado vura biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, İngiltərə komandası 2026-cı il dünya çempionatının Qana ilə növbəti oyununa (23 iyun) hazırlaşan dövrdə “Swope Soccer Village” idman kompleksində yerləşir, lakin indi oyunçular və işçilər yaxınlaşan fırtına səbəbindən sığınacaq tapmağa məcbur ola bilərlər.
Sinoptiklər fırtınanı üçüncü səviyyəyə qaldıraraq nəhəng dolu, 35 m/s (80 mil/saat) sürətə qədər güclü külək və 50-60 m/s (180-216 km/saat) sürətə malik güclü EF-2 tornadosu proqnozlaşdırırlar.
Bu, İngiltərənin ABŞ-da şiddətli hava şəraiti ilə qarşılaşdığı ilk hal deyil. Orlandoda Kosta Rika ilə yoldaşlıq oyunu əvvəllər ildırım səbəbindən bir saat təxirə salınmışdı və Kanzasa çatdıqdan sonra komanda şiddətli hava şəraiti səbəbindən sığınacaq tapmalı oldu.
DÇ-2026-dakı ilk matçında İngiltərə Harri Keynin dublu və Cud Bellingem və Markus Reşfordun qolları sayəsində Xorvatiyanı 4:2 hesabı ilə məğlub etdi.