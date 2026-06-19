FİFA DÇ-2026 oyunlarına hazırlıqla bağlı protokola dəyişiklik edib

FIFA milli komandanın məşqçi heyətinə fotoqrafların oyunçuların dövlət himnləri zamanı onları görmələrinə mane olmasının qarşısını almaq üçün meydanın kənarında hərəkət etməyə icazə verib.
İdman.Biz bu barədə "The Times”a istinadən məlumat verir.
Məşqçi heyətinin üzvləri artıq fotoqrafların solunda və ya sağında dayana bilərlər və bu da oyunçuların aydın görünməsini təmin edir.
İngiltərə millisinin baş məşqçisi Tomas Tuxel Xorvatiya ilə 2026-cı il dünya çempionatı oyunundan (4:2) sonra qeyd edib ki, “50 fotoqrafdan ibarət divar” səbəbindən milli himn zamanı oyunçularını görə bilməyib və bu, anı bir qədər korlayıb.