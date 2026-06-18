DÇ-2026-nın ilk turu: Favoritlər, sürprizlər və 75 qol - İDMAN.BİZ-in İCMALI

DÇ-2026-nın qrup mərhələsində birinci turun oyunları başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 12 qrupda keçirilən 24 qarşılaşmada ümumilikdə 75 qol vurulub. Bir oyuna orta hesabla 3,13 qol düşüb. Matçların 15-də qalib müəyyənləşib, doqquz görüş isə heç-heçə ilə başa çatıb.
İlk turun nəticələri turnirdə həm komandalar arasındakı səviyyə fərqini, həm də favorit adının qələbə üçün kifayət etmədiyini göstərib.
Qolların çoxluğu hücum futbolundan xəbər verir
Birinci turda yalnız İspaniya - Kabo-Verde qarşılaşmasında hesab açılmayıb. Digər 23 matçın hamısında azı bir qol vurulub.
17 qarşılaşmada hər iki komanda fərqlənib. Bu göstərici yığmaların böyük hissəsinin ehtiyatlı oyundan daha çox hücuma üstünlük verdiyini göstərir.
Ən məhsuldar qrup F qrupu olub. İsveçin Tunisi 5:1 hesabı ilə məğlub etdiyi, Niderlandla Yaponiyanın isə 2:2 hesablı heç-heçə etdiyi qrupun iki matçında ümumilikdə 10 qol vurulub.
Ən az qol isə H qrupunda qeydə alınıb. İspaniya - Kabo-Verde görüşü 0:0, Səudiyyə Ərəbistanı - Uruqvay matçı isə 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.
Böyük qələbələr səviyyə fərqini üzə çıxardı
İlk turun ən böyükhesablı nəticəsini Almaniya qeydə alıb. Dördqat dünya çempionu mundialın debütantı Kurasao yığmasını 7:1 hesabı ilə məğlub edib.
İsveç Tunisi 5:1, ABŞ Paraqvayı 4:1, Norveç İraqı 4:1, İngiltərə isə Xorvatiyanı 4:2 hesabı ilə üstələyib.
Ümumilikdə qalib müəyyənləşən 15 matçın 11-də komandalar rəqiblərini azı iki top fərqi ilə məğlub ediblər. Bu göstərici genişləndirilmiş mundialda bəzi yığmalar arasında səviyyə fərqinin hələ də böyük olduğunu göstərir.
Bununla yanaşı, böyük hesabların yalnız mundial debütantlarına qarşı qeydə alınmaması diqqət çəkir. Tunis, Paraqvay, İraq və Xorvatiya kimi dünya çempionatı təcrübəsi olan komandalar da müdafiədə ciddi problemlərlə üzləşiblər.
Favoritlər iki fərqli başlanğıc etdi
Almaniya, Argentina, Fransa və İngiltərə turnirə inamlı qələbələrlə başlayıblar. Son dünya çempionu Argentina Əlcəzairi 3:0, Fransa Seneqalı 3:1, İngiltərə isə Xorvatiyanı 4:2 hesabı ilə məğlub edib.
Kolumbiya da Özbəkistan üzərində 3:1 hesablı qələbə qazanaraq K qrupunda liderliyə yüksəlib.
Lakin bütün favoritlər ilk turu istədikləri nəticə ilə başa vura bilməyiblər. Braziliya Mərakeşlə, Portuqaliya Konqo Demokratik Respublikası ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib.
İspaniya mundialın debütantı Kabo-Verdenin müqavimətini qıra bilməyib. Belçika Misirlə, Uruqvay isə Səudiyyə Ərəbistanı ilə xalları bölüb.
Bu nəticələr göstərib ki, topa daha çox nəzarət etmək və kağız üzərində üstün görünmək qələbəyə zəmanət vermir. Aşağı blokda müdafiə olunan və əks-hücumlara üstünlük verən komandalar favoritlərin oyun planını poza biliblər.
Üç qrupda tam bərabərlik yarandı
B, G və H qruplarında keçirilən bütün qarşılaşmalar heç-heçə ilə yekunlaşıb. Bu səbəbdən həmin qruplardakı 12 komandanın hərəsinin aktivində bir xal var.
Belə vəziyyətdə ikinci turun nəticələri həlledici əhəmiyyət daşıyacaq. Qələbə qazanan komandalar qrup liderliyinə yüksələ, məğlub olanlar isə son tur ərəfəsində ciddi təzyiq altında qala bilərlər.
Meksika və Cənubi Koreyanın hərəyə üç xal topladığı A qrupunda da liderlik uğrunda mübarizə gərgindir. E qrupunda Almaniya, F qrupunda isə İsveç böyük top fərqi sayəsində rəqibləri qarşısında mühüm üstünlük əldə edib.
Yeni formata əsasən, qruplarda ilk iki yeri tutan komandalarla yanaşı, ən yaxşı nəticəyə malik səkkiz üçüncü yer sahibi də növbəti mərhələyə yüksələcək. Buna görə vurulan və buraxılan hər qol qruplararası müqayisədə xüsusi əhəmiyyət daşıyacaq.
Debütantlardan ən yaxşı nəticə Kabo-Verdedən gəldi
DÇ-2026-da Kabo-Verde, Kurasao, İordaniya və Özbəkistan mundialda ilk dəfə iştirak edirlər.
Debütantlar arasında ilk turun ən yaxşı nəticəsini Kabo-Verde göstərib. Afrika təmsilçisi İspaniya ilə qolsuz heç-heçə edərək mundial tarixində ilk xalını qazanıb.
Özbəkistan Kolumbiyaya 1:3, İordaniya Avstriyaya eyni hesabla məğlub olub. Hər iki komanda ilk dünya çempionatı matçında qol vurmağı bacarıb.
Kurasao isə Almaniya qarşısında 1:7 hesablı məğlubiyyətlə üzləşib. Buna baxmayaraq, Karib hövzəsi təmsilçisi mundial tarixindəki ilk qolunu vurub.
Debütantların nəticələri genişləndirilmiş formatın iki fərqli tərəfini göstərib. Kabo-Verde kimi komandalar favoritlərə müqavimət göstərə bildikləri halda, Kurasao yüksək səviyyədəki oyun tempinə uyğunlaşmaqda çətinlik çəkib.
Ev sahibləri ilk turu məğlubiyyətsiz keçdi
Turnirə birgə ev sahibliyi edən Meksika, ABŞ və Kanada birinci turda məğlub olmayıblar.
Meksika Cənubi Afrika Respublikasını 2:0, ABŞ Paraqvayı 4:1 hesabı ilə məğlub edib. Kanada isə Bosniya və Herseqovina ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib.
Üç ev sahibi ilk turda yeddi qol vurub və qapılarında cəmi iki top görüblər. Azarkeş dəstəyi və meydan amilinin ilk oyunlarda ev sahibi komandaların xeyrinə işlədiyi görünür.
Xüsusilə ABŞ-nin Paraqvay üzərində böyükhesablı qələbəsi komandanın D qrupunda əsas iddiaçılardan biri olduğunu göstərib.
Avropa komandaları üstün göründü
Konfederasiyalar üzrə nəticələrə nəzər saldıqda, Avropa komandalarının ilk turu daha uğurlu keçirdiyi görünür.
UEFA-nı təmsil edən 16 yığma yeddi qələbə qazanıb, altı heç-heçə edib və üç dəfə məğlub olub. Almaniya, İngiltərə, Fransa, Norveç, İsveç, Avstriya və Şotlandiya ilk görüşlərini üç xalla başa vurublar.
Cənubi Amerika təmsilçiləri iki qələbə, iki heç-heçə və iki məğlubiyyət qeydə alıblar. Argentina və Kolumbiya qalib gəlsələr də, Braziliya ilə Uruqvay xal itirib, Ekvador və Paraqvay isə məğlub olublar.
Afrika yığmaları iki qələbə, dörd heç-heçə və dörd məğlubiyyət əldə ediblər. Fil Dişi Sahili və Qana qalib gələn Afrika komandaları olublar. Mərakeşin Braziliya, Konqo Demokratik Respublikasının isə Portuqaliya ilə heç-heçəsi qitə təmsilçilərinin diqqətçəkən nəticələri sırasında yer alıb.
Asiya komandalarından Cənubi Koreya və Avstraliya qələbə qazanıb. Yaponiya, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı və İran isə ilk turu bir xalla başa vurublar.
Ulduzlar ilk turdaca ön plana çıxdılar
Birinci turun ən məhsuldar futbolçusu Lionel Messi olub. Argentina millisinin kapitanı Əlcəzairlə qarşılaşmada het-trik edərək komandasının bütün qollarını vurub.
Erlinq Holand Norveçin İraq üzərində 4:1 hesablı qələbəsində dublla fərqlənib. Kilian Mbappe Fransa, Kay Haverts Almaniya, Yasin Ayari isə İsveç millisinin heyətində iki qol vurub.
İlk tur göstərib ki, turnirin əsas ulduzları böyük gözləntilərin yaratdığı təzyiqin öhdəsindən gəlməyə hazırdırlar. Bununla belə, Kriştianu Ronaldu kimi bəzi təcrübəli hücumçular ilk matçda fərqlənə bilməyiblər.
İkinci turda təzyiq artacaq
İlk matçda qələbə qazanan komandalar ikinci turda növbəti mərhələyə doğru böyük addım ata bilərlər. Xüsusilə Almaniya, İsveç, Argentina, Fransa, İngiltərə və Kolumbiya növbəti qələbə ilə qrupdan çıxmaq şanslarını xeyli artıra bilərlər.
İspaniya, Portuqaliya, Braziliya, Belçika və Uruqvay üçün isə ikinci tur artıq səhv etmək imkanının azaldığı mərhələdir. Bu komandaların yenidən xal itirməsi son tur öncəsi vəziyyətlərini çətinləşdirə bilər.
Böyükhesablı məğlubiyyət alan komandalar üçün yalnız xal toplamaq deyil, top fərqini yaxşılaşdırmaq da vacib olacaq. Çünki ən yaxşı üçüncü yer sahiblərinin müəyyənləşməsində top fərqi əsas amillərdən birinə çevrilə bilər.
Ümumilikdə, ilk tur hücum futbolu, böyükhesablı qələbələr, favoritlərin xal itkiləri və debütantların fərqli nəticələri ilə yadda qalıb. Qarşıdakı oyunlarda komandaların taktiki baxımdan daha ehtiyatlı çıxış etməsi gözlənilsə də, turnirin ilk həftəsi mübarizənin son tura qədər davam edə biləcəyini göstərib.