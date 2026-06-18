Mundialda tarixi təyinat: Tori Penso ikinci qadın baş hakim olacaq

Kişilər arasında dünya çempionatları tarixində ikinci dəfə oyunu qadın baş hakim idarə edəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, A qrupunun ikinci turunun Çexiya - Cənubi Afrika Respublikası matçı ABŞ-dən olan Tori Pensoya həvalə olunub. Ona həmyerliləri Bruk Mayo və Ketrin Nesbit kömək edəcəklər.
Qarşılaşma bu gün - 18 iyunda Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, fransalı Stefani Frappar 2022-ci ildə Qətərdə keçirilən dünya çempionatında Almaniya - Kosta Rika görüşünü idarə edib. Almaniyanın 4:2 hesabı ilə qalib gəldiyi qarşılaşma kişilər arasında mundial tarixində qadın baş hakimin idarə etdiyi ilk oyun olub.