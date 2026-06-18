DÇ-2026-da ikinci tur başlayır: Bu günün oyunları

Futbol üzrə dünya çempionatında bu gün qrup mərhələsinin ikinci turuna start veriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, günün ilk qarşılaşmasında Çexiya və Cənubi Afrika Respublikası yığmaları üz-üzə gələcəklər.
Daha sonra İsveçrə Bosniya və Herseqovina ilə, Kanada Qətərlə, Meksika isə Cənubi Koreya ilə qarşılaşacaq.
DÇ-2026
İkinci tur
18 iyun
A qrupu
20:00 Çexiya - Cənubi Afrika Respublikası
B qrupu
23:00 İsveçrə - Bosniya və Herseqovina
19 iyun
B qrupu
02:00 Kanada - Qətər
A qrupu
05:00 Meksika - Cənubi Koreya