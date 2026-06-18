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Ronald Arauxo DÇ-2026-nın qrup mərhələsində oynamaya bilər

DÇ-2026
Xəbərlər
18 İyun 2026 08:14
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Ronald Arauxo DÇ-2026-nın qrup mərhələsində oynamaya bilər

“Barselona”nın və Uruqvay millisinin müdafiəçisi Ronald Arauxonun 2026-cı il dünya çempionatı qrup mərhələsinin 3-cü turunda İspaniyaya qarşı oynaması ehtimalı çox azdır.

İdman.Biz bu barədə “Mundo Deportivo”ya istinadən məlumat verir.

Oyunçu iyunun 4-də, komandanın yerləşdiyi Meksikanın Mayakoba şəhərinə uçuşundan bir az əvvəl baldır əzələsində mikro yırtıq alıb. Sağalma müddətini sürətləndirmək üçün o, hətta etibarlı fizioterapevti Xoakin Xuanı görmək üçün Madridə 10 saatlıq ekspress səfər edib.

Əvvəlcə müdafiəçinin komandanın Səudiyyə Ərəbistanına qarşı debüt oyununu (1:1) və Mayamidə Kabo-Verdeyə qarşı ikinci qrup oyununu buraxacağı gözlənilirdi. Lakin nəşrin məlumatına görə, onun hazırkı sağalma tempi Araujonun 1-ci turdakı heç-heçələrdən sonra hər iki komanda üçün həlledici olacaq Qvadalaxarada İspaniyaya qarşı final matçında meydana çıxmasını ehtimal etmir.

Tibb heyəti və məşqçilər korpusu mərkəz müdafiəçisinin qrup mərhələsində meydana qayıtmasını tələsdirmək niyyətində deyil. Araujonun yalnız 3-4 iyul tarixlərində keçiriləcək oyunların 1/32 final mərhələsinə vəsiqə qazanacağı təqdirdə milli komanda üçün tam hazır olacağı gözlənilir.

İdman.Biz
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