DÇ-2026 matçında qəribə hadisə: Cərimə meydançası gölə çevrildi - VİDEO

DÇ-2026-nın I qrupunda İraq və Norveç milliləri arasında keçirilən oyunda qeyri-adi hadisə baş verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Jillet” stadionundakı qarşılaşmanın fasiləsində suvarma sisteminin çiləyicilərindən biri sıradan çıxıb.
Nasazlıq nəticəsində qapılardan birinin qarşısındakı cərimə meydançasına güclü su axını başlayıb və həmin ərazidə böyük gölməçə yaranıb. Digər çiləyicilər də mümkün zərərin qarşısını almaq üçün dərhal söndürülüb.
Stadion əməkdaşları müxtəlif alətlərdən istifadə edərək suyu meydançanın digər hissələrinə dağıdıblar. Futbolçular ikinci hissəyə çıxanadək ot örtüyü yenidən oyuna yararlı vəziyyətə gətirilib.
Qeyd edək ki, Norveç millisi qarşılaşmada İraqı 4:1 hesabı ilə məğlub edib. Erlinq Holand görüşdə dubla imza atıb.