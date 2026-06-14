36 illik həsrətə son: Şotlandiya mundiala qələbə ilə başladı - VİDEO

Şotlandiya millisi 2026-cı il dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, C qrupunun birinci turunda şotlandlar Haiti yığmasını 1:0 hesabı ilə məğlub ediblər.
Şotlandiya ilk dəqiqələrdən təşəbbüsə yiyələnib və üstünlüyünü fasiləyədək qola çevirməyi bacarıb. Matçın 28-ci dəqiqəsində Çe Adamsın zərbəsindən sonra qapıçıdan qayıdan topu Con Makginn tamamlayaraq hesabı açıb.
İkinci hissədə də oyuna nəzarət edən Şotlandiya millisi fərqi artırmağa yaxın olub. Skott Maktomineyin zərbəsindən sonra top dirəyə dəyib. Qarşılaşmanın sonlarında Haiti fəallaşaraq rəqib qapısı önündə təzyiq yaratsa da, hesabı bərabərləşdirə bilməyib.
Bu, Şotlandiya millisinin dünya çempionatlarında 1990-cı ildən sonra qazandığı ilk qələbə olub. Birinci turun ardından şotlandlar üç xalla C qrupunun lideridir.
Qrupun digər oyununda Braziliya və Mərakeş milliləri 1:1 hesablı heç-heçə edərək hərəyə bir xal qazanıblar. Haiti isə ilk turu xalsız başa vurub.