14 İyun 2026
AZ

FİFA Misir millisindən formasını dəyişdirməsini istəyib

DÇ-2026
Xəbərlər
14 İyun 2026 08:14
115
FİFA Misir millisindən formasını dəyişdirməsini istəyib

Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyası (FIFA) Misir milli komandasından 2026-cı il dünya çempionatında açılış matçından əvvəl formalarındakı ulduzları çıxarmağı xahiş edib.

İdman.Biz bu barədə jurnalist Mayki Junior məlumat verib.

Təşkilat həmçinin oyunçuların adları və nömrələri üçün istifadə olunan qızılı rəngin dəyişdirilməsini tələb edir.

Komandanın formasında Misir Futbol Federasiyasının loqosunun üstündəki yeddi ulduz onların Afrika Millətlər Kubokunda qazandıqları yeddi qələbəni təmsil edir. FIFA qaydalarına görə, emblemin üstündəki ulduzlar komandanın qazandığı dünya çempionatı kuboklarının sayını təmsil edir.

DÇ-2026-da G qrupunun ilk matçında Misir Belçika ilə qarşılaşacaq. Oyun 15 iyunda keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026: Avstraliya millisi ikinci topu Türkiyənin qapısından keçirdi - YENİLƏNİR + VİDEO
09:39
DÇ-2026

DÇ-2026: Avstraliya millisi ikinci topu Türkiyənin qapısından keçirdi - YENİLƏNİR + VİDEO

Avstraliya millisi Türkiyə ilə D qrupunun birinci tur oyununda önə keçib
36 illik həsrətə son: Şotlandiya mundiala qələbə ilə başladı - VİDEO
08:58
DÇ-2026

36 illik həsrətə son: Şotlandiya mundiala qələbə ilə başladı - VİDEO

Şotlandlar Haiti üzərində minimal hesablı qələbə qazanaraq C qrupunda liderliyə yüksəliblər
Caka və Rodriges İsveçrənin dünya çempionatları üçün rekordunu yeniləyiblər
06:41
DÇ-2026

Caka və Rodriges İsveçrənin dünya çempionatları üçün rekordunu yeniləyiblər

33 yaşlı Rodriges milli komandada debütünü 2011-ci ildə edib
Hulen Lopetegi: “Bu nəticə tarixə düşəcək”
05:48
DÇ-2026

Hulen Lopetegi: “Bu nəticə tarixə düşəcək”

Qətər millisi dünya çempionatındakı ilk oyunda heç-heçə edib
DÇ-2026: Mərakeş Braziliyanı şoka saldı
04:07
DÇ-2026

DÇ-2026: Mərakeş Braziliyanı şoka saldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Mərakeş mundialın favoritlərindən birindən xal aldı
Qətər millisi tarixində dünya çempionatlarında ilk xalını qazanıb
02:31
DÇ-2026

Qətər millisi tarixində dünya çempionatlarında ilk xalını qazanıb

Qətər DÇ-2026-dək yalnız bir dünya çempionatında iştirak edib

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
12 İyun 01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi
01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar hərəyə bir xal toplayıb
DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib
13 İyun 00:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilib
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub