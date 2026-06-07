7 İyun 2026
AZ

Ançelotti: “Braziliya futbolçuları işimi asanlaşdırır”

DÇ-2026
Xəbərlər
7 İyun 2026 11:06
19
Ançelotti: “Braziliya futbolçuları işimi asanlaşdırır”

Braziliya futbol millisinin baş məşqçisi Karlo Ançelotti komanda ilə işləməyin onun üçün rahat olduğunu bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, italiyalı mütəxəssis yığmadakı futbolçuların keyfiyyətini və milli komandaya münasibətini xüsusi vurğulayıb.

“Bu Braziliya heyəti ilə işləmək asandır. Əlimizdə yüksək səviyyəli futbolçular, liderlər var. Amma ən əsası, bu uşaqların hamısı fantastik insanlardır”, - deyə Ançelotti vurğulayıb.

O bildirib ki, futbolçuların milliyə bağlılığı onun işini daha da asanlaşdırır:

“Onların hamısı Braziliya millisini sevir və bu, mənim həyatımı asanlaşdırır”.

Qeyd edək ki, Karlo Ançelotti 2025-ci ilin mayından Braziliya millisinin baş məşqçisidir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İran millisi DÇ-2026-nın hər oyunundan sonra ABŞ-ı tərk etməlidir
05:17
DÇ-2026

İran millisi DÇ-2026-nın hər oyunundan sonra ABŞ-ı tərk etməlidir

İran qrup mərhələsində ilk oyununu 15 iyunda Los-Ancelesdə Yeni Zelandiya ilə keçirəcək
Deşam: “Çempionata hamını darmadağın etməyə gedirik”
01:54
DÇ-2026

Deşam: “Çempionata hamını darmadağın etməyə gedirik”

Fransa DÇ-2022-nin gümüş mükafatçısıdır
Portuqaliya dava ilə keçən yoldaşlıq görüşündə Çilini məğlub edib
00:06
DÇ-2026

Portuqaliya dava ilə keçən yoldaşlıq görüşündə Çilini məğlub edib - VİDEO

Komandalar ikinci hissəni on nəfərlə oynayıblar
Argentina millisinin müdafiəçisi Balerdi dünya çempionatını buraxacaq
6 İyun 23:15
DÇ-2026

Argentina millisinin müdafiəçisi Balerdi dünya çempionatını buraxacaq

Argentina qrup mərhələsində Avstriya, Əlcəzair və İordaniya milli komandaları ilə oynayacaq
ABŞ-da İraq millisinin hücumçusunu yeddi saat dindiriblər
6 İyun 19:49
DÇ-2026

ABŞ-da İraq millisinin hücumçusunu yeddi saat dindiriblər

Aymen Hüseyn hava limanında yeddi saat dindirildikdən sonra azad edilib
Paraqvay millisini DÇ-2026-ya möhtəşəm şəkildə yola saldılar - VİDEO
6 İyun 14:59
DÇ-2026

Paraqvay millisini DÇ-2026-ya möhtəşəm şəkildə yola saldılar - VİDEO

16 ildən sonra mundiala qayıdan komanda azarkeşlərdən böyük dəstək gördü

Ən çox oxunanlar

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir
5 İyun 17:07
Futbol

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir

Mourinyo fransız futbolçunun transferini şəxsən istəyib
Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb
4 İyun 22:21
Paralimpizm

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Komanda baş məşqçi Fərid Tağızadənin rəhbərliyi altında Romada çıxış edir
Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur!
4 İyun 23:35
Futbol

Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur! - YENİLƏNİB + VİDEO

Millimiz ikinci dəfə Avropada birinci olub
Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub
5 İyun 23:55
Futbol

Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu baş hakim Mixali Kaprali (Macarıstan) idarə edib