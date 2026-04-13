13 Aprel 2026
Skaloni və Messinin qərarı: Argentina millisində dumanlı vəziyyət

13 Aprel 2026 04:57
Argentina futbol millisinin baş məşqçisi Lionel Skaloni Buenos-Ayresdəki “Bombonera” stadionunda Zambiya üzərində qazanılan 5:0 hesablı qələbədən sonra mətbuat konfransında gözlənilməz anlarla üzləşmişdi. Jurnalist geyimində otağa daxil olan bir şəxs Skaloniyə müraciət edərək Mavritaniya və Zambiya kimi rəqiblərin dünya çempionuna layiq olmadığını bildirmiş, Fransa millisinin ehtiyat heyətinin belə daha güclü rəqiblərlə oynadığını vurğulamışdı.

İdman.Biz “The Athletic”ə istinadla xəbər verir ki, Argentinanın 2026 Dünya Çempionatı öncəsi hazırlıq qrafiki ciddi narazılıq doğurur. Qətərdə İspaniyaya qarşı keçirilməsi planlaşdırılan "Finalissima" matçı İrandakı müharibə səbəbindən ləğv edildikdən sonra Argentina Futbol Federasiyası (AFA) tələsik Mavritaniya və Zambiya ilə yoldaşlıq oyunları təşkil edib. Komandanın son rəqibləri arasında Puerto-Riko və Anqola kimi zəif yığmaların olması, həmçinin iyun ayında ABŞ-də Honduras və İslandiya ilə keçiriləcək oyunlar tənqidləri daha da artırıb.

Milli komandanın qapıçısı Emiliano Martines də çıxışlarından razı qalmadıqlarını gizlətməyib:

“Bu, xatırladığım ən pis yoldaşlıq oyunlarından biri idi. İntensivlik və sürət çatışmırdı. Milli komandanın formasını geyiniriksə, daha yaxşı olmalıyıq”.

Turnirin başlamasına cəmi iki ay qalsa da, əsas sual 38 yaşlı Lionel Messinin altıncı dünya çempionatında iştirak edib-etməyəcəyidir. Nə Skaloni, nə də Messinin özü hələ ki, qəti qərarını açıqlamayıb.

Baş məşqçi Skaloni mövzu ilə bağlı ehtiyatlı danışıb:

“Mən onun orada olması üçün hər şeyi edəcəyəm, amma qərar onun özünə məxsusdur. Bu, onun əhval-ruhiyyəsindən və fiziki vəziyyətindən asılıdır. Messi qərar vermək hüququnu özü qazanıb və biz onu tələsdirmirik”.

Messi seçmə mərhələdə 18 oyundan 12-də iştirak edərək səkkiz qolla bombardir olsa da, onun elit rəqiblərə qarşı yüksək tempdə oynamaq bacarığı barədə şübhələr var. Əzələ zədələri və sürətini itirməsi ulduz futbolçunun karyerasının sonunda mənfi təəssürat buraxmaq qorxusunu gündəmə gətirir. 2022-ci ildə Qətərdə qazanılan zəfərdən sonra Messinin bu yay ABŞ-də keçiriləcək turnirdə iştirakı futbol dünyasının ən böyük tapmacasına çevrilib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İranın dünya çempionatında iştirakı hələ də sual altındadır
8 Aprel 11:09
DÇ-2026

İranın dünya çempionatında iştirakı hələ də sual altındadır

Rəsmi Tehran ABŞ-dəki oyunlarla bağlı FIFA-dan cavab gözləyir
14 yaşlı yeniyetməni milli qəhrəmana çevirən oğurluq - FOTO/VİDEO
7 Aprel 17:31
Futbol

14 yaşlı yeniyetməni milli qəhrəmana çevirən oğurluq - FOTO/VİDEO

Cannluici Donnarummanın penalti qeydiyi oğurlayan bolboy dünya çempionatına bilet qazanıb
Qattuzo İtaliya millisindən qovuldu
3 Aprel 16:28
Futbol

Qattuzo İtaliya millisindən qovuldu

Dünya Çempionatı fiaskosu bağışlanmadı
Dünya Çempionatına dörd xanımı ilə getdi - VİDEO
3 Aprel 16:21
Futbol

Dünya Çempionatına dörd xanımı ilə getdi - VİDEO

Meksikadakı maraqlı səyahət turnirin ən çox danışılan hadisəsinə çevrilib
Dünya Çempionatı üçün bu dəfə Tarkan yox, başqa məşhur seçildi - FOTO
3 Aprel 13:32
Futbol

Dünya Çempionatı üçün bu dəfə Tarkan yox, başqa məşhur seçildi - FOTO

Federasiya prezidenti şəxsən zəng edib
İspaniya DÇ-2026-nı qazanmaq üçün əsas favoritdir - Goal
3 Aprel 04:11
DÇ-2026

İspaniya DÇ-2026-nı qazanmaq üçün əsas favoritdir - Goal

2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb